Выбираем покрытие на пол для кухни: на что обратить внимание?

Кухня — это многофункциональное пространство, которое одновременно играет роль пространства для готовки еды, приёма пищи, выступает в роли помещения для посиделок в дружеской компании или в семейном кругу за чашечкой кофе/чая. Столь обширный набор функций — причина высоких требований к строительным и отделочным материалам для кухонного помещения. Пол на кухне должен быть абсолютно влагостойким, износостойким, практичным, экологически чистым и, естественно, эстетичным. Напольное покрытие для кухни VINILAM станет лучшим выбором, поскольку именно этот материал отвечает всем названым параметрам.

Потратив немножко времени на подбор напольного покрытия для кухонной комнаты, вы получите изысканное дизайнерское оформление кухонного пространства и полную комфортность, которая будет гарантирована при его использовании. И наша статья поможет принять правильное решение.

Идеальный кухонный пол: как он должен выглядеть?

Процесс приготовления заключает в себе спектр опасностей для кухонных полов: брызги жира и горячей воды, соусов, напитков, высокая влажность, а также химически агрессивные продукты (уксус, спиртовая продукция, бытовая химия). Вдобавок не исключены такие небольшие форс-мажорные ситуации, как падение предметов утвари, столовых приборов и других кухонных принадлежностей.

Защитить кухонный настил от таких воздействий возможно только в том случае, если вы вообще не будете готовить и не будете есть дома. Вот почему требуется стремиться выбрать напольное покрытие для кухонного помещения, которое будет соответствовать следующим критериям:

Стопроцентная влагостойкость. Материал настила не должен поглощать влагу , так как вода на полу в кухне попадает довольно регулярно: во время готовки и приёма пищи , мытья посуды либо же влажной уборки. Полная химическая устойчивость. Покрытие не должно включать в свой состав нестабильных либо же химически активных компонентов , которые могут вступать в реакцию с различными видами кислот и прочими химически активными элементами. Устойчивость к появлению пятен , пятен жира и запаха. Пятна от соков , соусов либо жир , капающий на пол , способны отрицательно отразиться на декоративных качествах настила. Покрытие , поглощающее кухонные запахи , оперативно понизит комфорт кухонного пространства , в связи с чем крайне значимо , чтобы материал настила соответствовал данным требованиям. Стойкость к повышенным и низким температурным показателям. Пол кухонный должен быть способен выдержать широкий диапазон температурных режимов , так как на него периодически попадает кипящая вода , лёд , горячее масло. Стойкость к ударам. Острый нож , тяжёлая чугунная сковорода , стекло — все перечисленное сможет повредить отделку кухонного настила , если она не будет иметь достаточных прочностных свойств. Огнестойкость. Напольное покрытие кухонного помещения должно иметь довольно высокий класс пожаробезопасности.

Таким образом, ориентируясь на перечисленные критерии выбора настила для кухни, можно не сомневаться, что примите правильное решение и купить лучший материал!