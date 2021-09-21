Выбираем покрытие на пол для кухни: на что обратить внимание?

Потратив немножко времени на подбор напольного покрытия для кухонной комнаты, вы получите изысканное дизайнерское оформление кухонного пространства и полную комфортность, которая будет гарантирована при его использовании. И наша статья поможет принять правильное решение.
Идеальный кухонный пол: как он должен выглядеть?
Процесс приготовления заключает в себе спектр опасностей для кухонных полов: брызги жира и горячей воды, соусов, напитков, высокая влажность, а также химически агрессивные продукты (уксус, спиртовая продукция, бытовая химия). Вдобавок не исключены такие небольшие форс-мажорные ситуации, как падение предметов утвари, столовых приборов и других кухонных принадлежностей.
Защитить кухонный настил от таких воздействий возможно только в том случае, если вы вообще не будете готовить и не будете есть дома. Вот почему требуется стремиться выбрать напольное покрытие для кухонного помещения, которое будет соответствовать следующим критериям:
- Стопроцентная влагостойкость. Материал настила не должен поглощать влагу, так как вода на полу в кухне попадает довольно регулярно: во время готовки и приёма пищи, мытья посуды либо же влажной уборки.
- Полная химическая устойчивость. Покрытие не должно включать в свой состав нестабильных либо же химически активных компонентов, которые могут вступать в реакцию с различными видами кислот и прочими химически активными элементами.
- Устойчивость к появлению пятен, пятен жира и запаха. Пятна от соков, соусов либо жир, капающий на пол, способны отрицательно отразиться на декоративных качествах настила. Покрытие, поглощающее кухонные запахи, оперативно понизит комфорт кухонного пространства, в связи с чем крайне значимо, чтобы материал настила соответствовал данным требованиям.
- Стойкость к повышенным и низким температурным показателям. Пол кухонный должен быть способен выдержать широкий диапазон температурных режимов, так как на него периодически попадает кипящая вода, лёд, горячее масло.
- Стойкость к ударам. Острый нож, тяжёлая чугунная сковорода, стекло — все перечисленное сможет повредить отделку кухонного настила, если она не будет иметь достаточных прочностных свойств.
- Огнестойкость. Напольное покрытие кухонного помещения должно иметь довольно высокий класс пожаробезопасности.
Таким образом, ориентируясь на перечисленные критерии выбора настила для кухни, можно не сомневаться, что примите правильное решение и купить лучший материал!