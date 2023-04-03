Выбираем полировальную машину правильно

Основные критерии отбора
Для того чтобы полировальная машина максимально отвечала имеющимся у мастера требованиям, важно обратить внимание на следующие параметры:
- максимальное число оборотов. На первый взгляд кажется, что, чем выше этот показатель, тем лучше, поскольку он отображает производительность прибора. Но здесь все зависит от материалов, с которыми планируется работать. Например, для лакокрасочного покрытия достаточно 3000 оборотов, а вот при работе с камнем или металлом идеальной цифрой будет 4000 оборотов. Также важно узнать число минимальных оборотов в минуту (чем больше разброс между min и max, тем лучше);
- возможность регулировки числа оборотов. Признак хорошей машинки — возможность настроить ее под конкретный материал и этап обработки;
- тип питания. Чаще всего речь идет о классических электрических моделях. В редких случаях мастеру необходима машинка, работающая на аккумуляторе (при желании такой вариант подобрать можно);
- тип насадок. Обрабатываемые детали имеют разный размер, поэтому виды насадок, которые подходят к машинке, также важно учитывать.
Ценовой диапазон полировальных машин достаточно широк. Если речь идет о моделях для домашнего использования, можно остановиться на среднем по стоимости и функционалу агрегате. Профессионалам понадобится более «серьезная» техника с встроенной системой охлаждения, возможностью регулировки числа оборотов и другими параметрами.
Что еще учесть при выборе?
Существуют три основных типа машин для полировки, отличающихся не только особенностями, но и принципом работы. Зная важные отличия между ними, проще выбрать идеальный для ваших целей вариант.
Роторные машинки имеют наиболее простую конструкцию и доступную цену. Полируют они исключительно за счет вращения диска. Риск повреждения покрытия при неосторожном обращении высокий, поэтому при проведении работ с таким типом полировального агрегата требуется определенная сноровка.
Эксцентриковые («орбитальные») машинки считаются самыми «аккуратными», но они обладают такими недостатками как сниженная по сравнению с другими видами производительность и невозможность справиться с поверхностями сложных форм.
Планетарные полировальные машины лишены недостатков выше описанного типа, но из-за сложной траектории, определяемой особенностями расположения диска, работать с таким видом намного сложнее. Отсутствие дефектов можно обеспечить лишь при правильном обращении, которое требует наличия серьезного опыта.
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