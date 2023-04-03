Выбираем полировальную машину правильно

Полировальные машины нужны для финальной «доводки» материалов, которая делает поверхность максимально гладкой и блестящей. В отличие от шлифовки, которая обычно предшествует полировке, механическое воздействие при проведении последней максимально деликатное. Именно поэтому, важно правильно выбрать полировальную машину (сделать это можно здесь: https://www.bigam.ru/catalog/polirovalnye-mashiny-5789/ ).

Основные критерии отбора

Для того чтобы полировальная машина максимально отвечала имеющимся у мастера требованиям, важно обратить внимание на следующие параметры:

максимальное число оборотов. На первый взгляд кажется , что , чем выше этот показатель , тем лучше , поскольку он отображает производительность прибора. Но здесь все зависит от материалов , с которыми планируется работать. Например , для лакокрасочного покрытия достаточно 3000 оборотов , а вот при работе с камнем или металлом идеальной цифрой будет 4000 оборотов. Также важно узнать число минимальных оборотов в минуту ( чем больше разброс между min и max , тем лучше);

что чем выше этот показатель тем лучше поскольку он отображает производительность прибора. Но здесь все зависит от материалов с которыми планируется работать. Например для лакокрасочного покрытия достаточно 3000 оборотов а вот при работе с камнем или металлом идеальной цифрой будет 4000 оборотов. Также важно узнать число минимальных оборотов в минуту чем больше разброс между min и max тем лучше); возможность регулировки числа оборотов. Признак хорошей машинки — возможность настроить ее под конкретный материал и этап обработки;

тип питания. Чаще всего речь идет о классических электрических моделях. В редких случаях мастеру необходима машинка , работающая на аккумуляторе ( при желании такой вариант подобрать можно);

работающая на аккумуляторе при желании такой вариант подобрать можно); тип насадок. Обрабатываемые детали имеют разный размер , поэтому виды насадок , которые подходят к машинке , также важно учитывать.

Ценовой диапазон полировальных машин достаточно широк. Если речь идет о моделях для домашнего использования, можно остановиться на среднем по стоимости и функционалу агрегате. Профессионалам понадобится более «серьезная» техника с встроенной системой охлаждения, возможностью регулировки числа оборотов и другими параметрами.

Что еще учесть при выборе?

Существуют три основных типа машин для полировки, отличающихся не только особенностями, но и принципом работы. Зная важные отличия между ними, проще выбрать идеальный для ваших целей вариант.

Роторные машинки имеют наиболее простую конструкцию и доступную цену. Полируют они исключительно за счет вращения диска. Риск повреждения покрытия при неосторожном обращении высокий, поэтому при проведении работ с таким типом полировального агрегата требуется определенная сноровка.

Эксцентриковые («орбитальные») машинки считаются самыми «аккуратными», но они обладают такими недостатками как сниженная по сравнению с другими видами производительность и невозможность справиться с поверхностями сложных форм.

Планетарные полировальные машины лишены недостатков выше описанного типа, но из-за сложной траектории, определяемой особенностями расположения диска, работать с таким видом намного сложнее. Отсутствие дефектов можно обеспечить лишь при правильном обращении, которое требует наличия серьезного опыта.

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