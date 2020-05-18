Диффузор — незаменимый компактный помощник для ароматизации помещений. Практичный девайс совершенно автономен и прост в использовании. Он может устанавливаться в детских, спальнях, гостиных, хозяйственных и других помещениях без ограничений. Одного флакона хватает до трех месяцев, однако в среднем ароматические диффузоры служат 4−8 недель.

Ароматический диффузор с палочками. Фото предоставлено рекламодателем.

Флакон с эфирными или ароматическими маслами рекомендуют устанавливать в хорошо проветриваемом помещении на солнце, где он будет равномерный источать выбранный запах. Интенсивность аромата можно регулировать самостоятельно, меняя количество бамбуковых спиц, установленных в горлышке флакона. Чем больше палочек, тем сильнее запах, а если он надоел, но жидкость в емкости еще осталась, ее можно закрыть крышкой и убрать на некоторое время (качество при этом не пострадает).

Какой парфюм для дома выбрать?

Каждый парфюмерный аромат, который используется в диффузоре для ароматерапии, оказывает определенное воздействие на человека. Натуральные эфирные масла, в отличие от синтетических аналогов, положительно сказываются на самочувствии, эмоциональном здоровье, состоянии кожи, энергичности и других аспектах. Искусственные ароматизаторы могут вызвать противоположный эффект, спровоцировав аллергические реакции или повышенную раздражительность. В связи с этим не стоит удивляться, что качественные аромадиффузоры с натуральными эфирами не могут стоить дешево. Лучшие парфюмерные композиции можно приобрести у проверенных производителей, не использующих опасные соединения и компоненты. Подходящий аромат для дома можно без труда выбрать в каталоге COZY HOME, где для ценителей оригинальных ароматов подготовлены неповторимые композиции и моноароматы.