Диффузор — незаменимый компактный помощник для ароматизации помещений. Практичный девайс совершенно автономен и прост в использовании. Он может устанавливаться в детских, спальнях, гостиных, хозяйственных и других помещениях без ограничений. Одного флакона хватает до трех месяцев, однако в среднем ароматические диффузоры служат 4−8 недель.
Флакон с эфирными или ароматическими маслами рекомендуют устанавливать в хорошо проветриваемом помещении на солнце, где он будет равномерный источать выбранный запах. Интенсивность аромата можно регулировать самостоятельно, меняя количество бамбуковых спиц, установленных в горлышке флакона. Чем больше палочек, тем сильнее запах, а если он надоел, но жидкость в емкости еще осталась, ее можно закрыть крышкой и убрать на некоторое время (качество при этом не пострадает).
Какой парфюм для дома выбрать?
Каждый парфюмерный аромат, который используется в диффузоре для ароматерапии, оказывает определенное воздействие на человека. Натуральные эфирные масла, в отличие от синтетических аналогов, положительно сказываются на самочувствии, эмоциональном здоровье, состоянии кожи, энергичности и других аспектах. Искусственные ароматизаторы могут вызвать противоположный эффект, спровоцировав аллергические реакции или повышенную раздражительность. В связи с этим не стоит удивляться, что качественные аромадиффузоры с натуральными эфирами не могут стоить дешево. Лучшие парфюмерные композиции можно приобрести у проверенных производителей, не использующих опасные соединения и компоненты. Подходящий аромат для дома можно без труда выбрать в каталоге COZY HOME, где для ценителей оригинальных ароматов подготовлены неповторимые композиции и моноароматы.
- Прихожая задает тон всему дому, а потому ароматические помощники в этом помещении должны демонстрировать отменный вкус владельцев, устранять неприятные запахи и по возможности отгонять моль. С этими задачами великолепно справляются масла чайного дерева, лаванды, апельсина, лимона, кофе, бергамота и кедра.
- Чтобы нейтрализовать различные запахи и поднять себе настроение, в кухне следует использовать емкость с эфирными маслами бергамота, апельсина, лемонграсса или грейпфрута. В ванной комнате и санузле нужны мощные парфюмы, обладающие бактерицидными свойствами (можжевельник, кипарис, шалфей).
- В спальне для достижения расслабляющего эффекта предпочтение лучше отдать деликатным цветочным букетам и доминирующим нотам лаванды, розы или фиалки. Амбра усилит сексуальное влечение, а ваниль — гармонизирует атмосферу и заряжает энергией.
- В гостиной должно быть уютно и комфортно всем членам семьи, а потому ароматический диффузор (аромадиффузор) с палочками для дома должен источать запах, который дарит приятные эмоции, заряжает жизненной энергией и радостью. Это могут быть цветочные или фруктовые коктейли, моноароматы.