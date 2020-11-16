Даже при успешной торговле, но сотрудничестве с недобросовестным брокером или дилинговым центром, трейдер может в одну минуту потерять все свои деньги. Поэтому безопасный Форекс требует уделить серьезное внимание такому вопросу, как выбор брокера. На https://forexgid.ru/ есть не только отзывы трейдеров, но и оценки независимых экспертов. Всё это поможет составить личное мнение о выбранных брокерах.

С чего начать

Выбору брокера было посвящено огромное количество статей и материалов, но, тем не менее, многие трейдеры до сих пор не умеют определить уровень надежности компании. В связи с этим стоит выделить несколько главных факторов, которые требуют особого внимания трейдера. В первую очередь не стоит обращать внимание на рекламу. Многие новички искренне считают, что брокер, который потратил огромные средства на качественную рекламную кампанию, заботится о своей репутации и является надежным.

Нередко рекламная кампания — это единственный этап работ, осуществляемый компанией с целью привлечения клиентов и проведения незаконных операций с их средствами. Поэтому стоит смотреть на реальные достижения компании и отзывы клиентов, безопасность депозита Форекс, которую гарантируют рекомендуемые брокеры форекс, а не на обещанные преимущества.

Также нужно обращать внимание на репутацию брокера. Идеальным методом станет изучение опыта других знакомых трейдеров. Стоит внимательно отнестись к отзывам, оставленным на специализированных ресурсах, особенно если они положительные. На недобросовестных ресурсах такие отзывы оказываются неверными, так как проплачиваются.

В то же время опыт сотрудничества с различными компаниями знакомых трейдеров пригодится и даст возможность выяснить преимущества и недостатки того или иного брокера, определиться с собственным выбором, обеспечить адекватный мани менеджмент Форекс. Желательно посетить сайт брокера — должна работать обратная связь, а в разделе «Контакты» обязательно указывается вся информация, которая может понадобиться трейдеру.

Легко пользоваться , приятно работать

Также немаловажно наличие удобного программного обеспечения — это указывает на заботу брокера о клиентах и направленность на длительное успешное сотрудничество. Обязательно нужно рассмотреть все финансовые вопросы до заключения договора — особенности ввода и вывода средств, процентные ставки, гарантии в случае непредвиденных ситуаций, систему соглашений и т.д. Все это обеспечит безопасный Форекс и даст возможность не переживать о сохранности депозита, спокойно заключать сделки, следить за изменениями на рынке Форекс и приумножать свой капитал.