Выбор дивана-кровати.

Для формирования комфортных интерьерных композиций в помещениях с ограниченной площадью, используются разные варианты трансформирующейся мебели. Одним из удобных и практичных решений в обустройстве жилья является диван-кровать. Такое ложе дает возможность организовать спальное место и экономить пространство комнаты.

Основные характеристики диван-кроватей

Используя специализированные интернет сервисы, можно быстро и легко купить в Москве диван кровать для обустройства помещений в различной стилистике. На таких площадках можно выбрать нужный вариант мебели, удобно оценивая:

форму и тип транформации;

общий дизайн и конструкцию;

вид наполнителя и вид обивки;

цвет и фактуру ткани;

механизм раскладывания и габариты дивана;

вместимость бельевого ящика и другие характеристики.

Анализируя все эти параметры, легче выбрать оптимальный вид диван-кровати, который дополнит дизайн комнаты, а также поможет создать уютное место для отдыха и сна.

Вид трансформации дивана

Современные производители предлагают разнообразные варианты механизмов, которые позволяют легко и быстро раскладывать диван, превращая его в кровать и наоборот. Различают несколько основных категорий механизмов и конструкций для трансформации диван-кровати.

Раскладывающиеся модели

Такой тип диванов представляет 2 половинки, одна из которых может подниматься или опускаться, чтобы сформировать удобное сидение со спинкой для нескольких человек, либо просторное спальное место. Характерные модели конструкций: «Книжка» и «Клик-кляк».

Перед раскладыванием дивана, его нужно немного отодвигать от стены, чтобы создать запас пространства для поворота откидной части. Между половинками со временем формируется ощутимое углубление, которое вызывает некоторый дискомфорт для спящих.

Выкатные диваны

В таких конструкциях одна из частей выдвигается вперед, а спинка укладывается на освободившееся место, формируя просторное ложе. Наиболее известными моделями являются:

«Еврокнижка»;

«Дельфин»;

«Пума»;

«Выкатной».

В этих диван-кроватях формируется ровная спальная поверхность. Однако они более громоздки, по сравнению с традиционными раскладывающимися модификациями.

Разворачивающиеся

В подобных моделях диван-кроватей применяются различные варианты раскладушек. В несколько раз сложенные матрасы в сложенном виде укладываются в полость дивана. При необходимости он разворачивается вместе с самой металлической конструкцией. Характерным представителем такой мебели является конструкция «Аккордеон». В ни, для раскладывания спального места, нужно немного приподнять сиденье и выкатывать его вперед. Спинка будет опускаться, раскладываясь из призмы в плоскость и формируя ровное пространство для сна.

Выбор формы диванов

Существуют разные вариации конструкций этой мебели. Их можно условно разделить на основные группы:

Прямые

Данные модели располагают возле стенки, они занимают минимум пространства и легко раскладываются.

Угловые

Этот дизайн диван-кроватей позволяет эффектно обустроить любой угол. Их также часто ставят и посреди комнат, зонируя помещение.

Модульные

Такие изделия дают возможность трансформировать сиденье и спальное ложе, меняя местами отдельные элементы конструкций. Они позволяют быстро переформатировать пространство комнат, когда придут гости или если нужно уложить несколько человек.

Чтобы удобно выбрать нужный механизм, дизайн или видом обивки диван кровати, лучше воспользоваться услугами специализированных интернет-сервисов, предлагающих разные варианты мебели.