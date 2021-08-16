Выбор обоев для детской комнаты

Детская комната для ребёнка должна быть местом, где он себя чувствует комфортно и безопасно, здесь он познаёт окружающий мир, занимается, проводит свободное время с друзьями. Поэтому одним из важных вопросом является обстановка, которая окружает хозяина комнаты и один из главных моментов — цветовая гамма обоев. По мнению детских специалистов, обои для детской комнаты здесь лучше выбирать, учитывая возраст и темперамент ребёнка, так как каждый из цветов по разному влияет на настроение, поведение и восприятие.

Для холериков , которые часто вспыльчивы , порывисты и несдержанны , подойдут холодные цвета , способствующие сдержанности и покорности.

которые часто вспыльчивы порывисты и несдержанны подойдут холодные цвета способствующие сдержанности и покорности. Для ребёнка — сангвиника , который проявляет общительность , жизнерадостность и подвижность , в интерьере детской комнаты подойдут тёплые тона , усиливающие уравновешенность и сознательность. Ребёнку понравится контрастность и сочетание стилей.

который проявляет общительность жизнерадостность и подвижность в интерьере детской комнаты подойдут тёплые тона усиливающие уравновешенность и сознательность. Ребёнку понравится контрастность и сочетание стилей. Для терпеливого и выдержанного малыша — флегматика благоприятны будут тёплые цвета ярких обоев с крупным рисунком.

Серьёзному и терпеливому меланхолику уютно будет в комнате , поклеенной однотонными обоями светлых , тёплых тонов.

Как выбрать обои для детской комнаты?

Основное правило, которым должны руководствоваться взрослые во время ремонта — детские обои для детской комнаты должны быть безопасны, то есть изготовлены из экологически чистых, сертифицированных материалов.

Бумажные обои являются хорошим вариантом для ремонта детской. Они не содержат химии и синтетических добавок. Бумажная основа «дышит». Обои дешёвые , есть возможность сэкономить семейный бюджет , но они не долговечны. Хотя данный недостаток является достоинством , дети любят рисовать на стенах или вешать на них плакаты , поэтому разрисованные полотна обоев можно легко и дёшево поменять. Жидкие обои практичны и экологичны. Они представляют собой мягкую декоративную штукатурку с основой из растительных или минеральных волокон. Пористая поверхность позволяет полотнам обоев поддерживать благоприятный микроклимат в детской комнате , обеспечивать оптимальный уровень тепло- и звукоизоляции. Однородную , натуральную поверхность обоев можно дополнить стикерами или нанести рисунок , она легко перекрашивается. Разнообразие фактур , узоров и цветов позволяет оформить детскую комнату в любом интересном интерьерном стиле. Виниловые обои для детских лучше использовать с перфорированным покрытием. Они представлены в широком ассортименте и имеют разнообразные цветовые гаммы. В детскую комнату можно купить обои на флизелиновой основе. Онилегко моются и чистятся. Используя их , можно создать великолепный результат. Так , например , одну стену у кровати оформить однотонными обоями , а игровую зону — полотнами с рисунком.

Современные , эксклюзивные идеи обоев для детской комнаты

Неповторимую атмосферу в детской комнате можно создать с помощью фотообоев. Они имеют специальное, антивандальное покрытие, которое защитит обои от разных пятен, пластилина, красок, фломастеров. Загрязнения легко устраняются с помощью специальных чистящих средств. Они долговечны. Может быть нанесён любой понравившийся рисунок, необходимо только соблюсти правильные размеры.

В интернет-магазине есть возможность посмотреть весь каталог обоев для детской комнаты. Ознакомиться с подробным прайсом и гарантиями.

Сюжеты, изображённые на фотообоях, могут быть разнообразны:

герои диснеевских и отечественных мультфильмов;

нейтральные рисунки для малышей пастельных тонов;

забавные животные;

обои для детской комнаты для девочки могут быть с красивыми цветами , с принцессами , иметь сказочный фон;

с принцессами иметь сказочный фон; фотообои в спальне для мальчиков имеют изображения географических карт , машинок , космоса.

Каждый желающий может воспользоваться удобной услугой: выбрать и заказать любой понравившийся рисунок для фотообоев в детскую комнату по оптимальной цене. Специалисты компании KLV выполнят работу всего за два дня. Есть возможность убедиться в качестве работы до оплаты и полностью оплатить заказ уже после его доставки.

Источник: https://klv-oboi.ru/oboi-v-detskuyu