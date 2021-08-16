Выбор обоев для детской комнаты

- Для холериков, которые часто вспыльчивы, порывисты и несдержанны, подойдут холодные цвета, способствующие сдержанности и покорности.
- Для ребёнка — сангвиника, который проявляет общительность, жизнерадостность и подвижность, в интерьере детской комнаты подойдут тёплые тона, усиливающие уравновешенность и сознательность. Ребёнку понравится контрастность и сочетание стилей.
- Для терпеливого и выдержанного малыша — флегматика благоприятны будут тёплые цвета ярких обоев с крупным рисунком.
- Серьёзному и терпеливому меланхолику уютно будет в комнате, поклеенной однотонными обоями светлых, тёплых тонов.
Как выбрать обои для детской комнаты?
Основное правило, которым должны руководствоваться взрослые во время ремонта — детские обои для детской комнаты должны быть безопасны, то есть изготовлены из экологически чистых, сертифицированных материалов.
- Бумажные обои являются хорошим вариантом для ремонта детской. Они не содержат химии и синтетических добавок. Бумажная основа «дышит». Обои дешёвые, есть возможность сэкономить семейный бюджет, но они не долговечны. Хотя данный недостаток является достоинством, дети любят рисовать на стенах или вешать на них плакаты, поэтому разрисованные полотна обоев можно легко и дёшево поменять.
- Жидкие обои практичны и экологичны. Они представляют собой мягкую декоративную штукатурку с основой из растительных или минеральных волокон. Пористая поверхность позволяет полотнам обоев поддерживать благоприятный микроклимат в детской комнате, обеспечивать оптимальный уровень тепло- и звукоизоляции. Однородную, натуральную поверхность обоев можно дополнить стикерами или нанести рисунок, она легко перекрашивается. Разнообразие фактур, узоров и цветов позволяет оформить детскую комнату в любом интересном интерьерном стиле.
- Виниловые обои для детских лучше использовать с перфорированным покрытием. Они представлены в широком ассортименте и имеют разнообразные цветовые гаммы.
- В детскую комнату можно купить обои на флизелиновой основе. Онилегко моются и чистятся. Используя их, можно создать великолепный результат. Так, например, одну стену у кровати оформить однотонными обоями, а игровую зону — полотнами с рисунком.
Современные, эксклюзивные идеи обоев для детской комнаты
Неповторимую атмосферу в детской комнате можно создать с помощью фотообоев. Они имеют специальное, антивандальное покрытие, которое защитит обои от разных пятен, пластилина, красок, фломастеров. Загрязнения легко устраняются с помощью специальных чистящих средств. Они долговечны. Может быть нанесён любой понравившийся рисунок, необходимо только соблюсти правильные размеры.
В интернет-магазине есть возможность посмотреть весь каталог обоев для детской комнаты. Ознакомиться с подробным прайсом и гарантиями.
Сюжеты, изображённые на фотообоях, могут быть разнообразны:
- герои диснеевских и отечественных мультфильмов;
- нейтральные рисунки для малышей пастельных тонов;
- забавные животные;
- обои для детской комнаты для девочки могут быть с красивыми цветами, с принцессами, иметь сказочный фон;
- фотообои в спальне для мальчиков имеют изображения географических карт, машинок, космоса.
Каждый желающий может воспользоваться удобной услугой: выбрать и заказать любой понравившийся рисунок для фотообоев в детскую комнату по оптимальной цене. Специалисты компании KLV выполнят работу всего за два дня. Есть возможность убедиться в качестве работы до оплаты и полностью оплатить заказ уже после его доставки.
Источник: https://klv-oboi.ru/oboi-v-detskuyu