Выгодная математика: учимся экономить на топливе

Расходы на топливо давно стали неотъемлемой частью семейного бюджета россиян. Как сократить эти траты, не экономя на качестве, — разберем на примере программы лояльности «Нам по пути», которой пользуются уже больше 11 миллионов российских автомобилистов.

Как устроена «Нам по пути»?

«Нам по пути» — программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть». Действует она очень просто. Совершая покупку на автозаправочной станции, водители предъявляют свою карту лояльности, чтобы им зачислили бонусы. Накопленными бонусами можно оплачивать до 100% стоимости топлива или товаров кафе и магазинов на АЗС сети «Газпромнефть» из расчета 1 бонус равен 1 рублю. Управлять своим бонусным счетом можно в личном кабинете на сайте gpnbonus.ru или в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть».

Сколько бонусов начислят за покупку — зависит от статуса карты, который обновляется в начале каждого месяца. Новым участникам программы автоматически присваивают «серебряный» статус (кроме владельцев банковских карт «Газпромбанк-Газпромнефть»: у них минимальный — «золотой» и владельцев банковских карт «Автодрайв Platinum»: у них минимальный статус «платиновый»). Чтобы повысить его до «золотого», надо за месяц заправиться больше, чем на 150 литров. Залили в бак в общей сложности 300 литров — получите «платиновый» статус.

С марта в программе появился новый статус «профи». Его получают те, кто покупает много топлива: от 500 литров в месяц. Такие водители получают в 2, а то и в 3 раза больше бонусов.

Количество начисляемых бонусов при покупке топлива по картам программы лояльности ( за 1 литр)

Считаем выгоду

Предположим, что вы передвигаетесь по городу на полноприводном Toyota Premio первого поколения с объемом двигателя 1,8 и заправляетесь АИ-92. Автомобиль «ест» 10 литров бензина на 100 километров. В неделю по работе и бытовым делам вы проезжаете около 400 километров, а значит, за месяц вы заправляете 160 литров — этого достаточно, чтобы получить «золотой» статус в программе «Нам на пути». Таким образом, заправляясь на любимой АЗС как обычно, вы без всяких усилий скопите 200 бонусов. Это почти 5 литров бесплатного бензина или две чашки кофе.

Но куда внушительнее выглядит бонусная программа, если брать расчеты за более продолжительный период и говорить о дальних поездках.

Например, если отправиться из Барнаула на Телецкое озеро, то расстояние туда-обратно составляет порядка 900 километров. Значит, среднестатистическому водителю потребуется заправить около 90 литров бензина. При «золотом» статусе карты лояльности автолюбитель получит 112,5 бонусов, при «платиновом» — 135, а при статусе «профи» — целых 225 бонусов.

А если посчитать годовой расход топлива и бонусы, которые водитель может получить за столь продолжительный период с учетом ежедневных поездок и дальних «заездов» на выходных и в отпуске, то цифры становятся очень и очень внушительными.

Берем по минимуму. Прибавляем к еженедельным рабочим и бытовым поездкам активные «покатушки» из Барнаула в Горный Алтай, соседний Кузбасс и Новосибирскую область. В итоге за год выходит около 30 тысяч километров, а это порядка 3 000 литров бензина.

Соответственно, при золотом статусе карты лояльности водитель получит 3 750 бонусов при заправке бензина АИ-92. И это лишь с учетом покупки исключительно топлива без приобретения на сети АЗС каких-либо сопутствующих товаров — ведь за них тоже начисляют бонусы.

В переводе на прикладной язык автомобилиста — это два бесплатных полных бака горючего. Действительно внушительный подарок.

АЗС «Газпромнефть». Архив компании «Газпромнефть»

Как получить еще больше бонусов

Кроме бонусов за покупки участники «Нам по пути» время от времени получают дополнительные «плюшки». Так, все новые клиенты программы при первой заправке получают 100 приветственных бонусов. Постоянные клиенты, которые каждый месяц заправляются на АЗС сети «Газпромнефть» не меньше чем на 50 литров, получают по 50 бонусов каждый квартал. Есть акция «Приведи друга»: и вы, и ваш присоединившийся к программе товарищ получите на счет по 100 бонусов.

А еще бонусы можно получить за покупку товаров на АЗС: на любую карту лояльности за каждые 50 рублей начислят 1 бонус. На статус карты это не повлияет, но расплатиться ими можно.

Ну и главный лайфхак этой весны: со 2 марта по 10 мая сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает среди участников «Нам по пути» без малого 50 миллионов бонусов. Розыгрыши проходят еженедельно, за один раз можно выиграть до 10 000 бонусов на счет. Чтобы попытать удачу, надо зарегистрировать свою карту лояльности на сайте акции и заправлять автомобиль не меньше чем на 30 литров за раз.

Учимся экономить на топливе. Архив компании «Газпромнефть»

Как стать участником «Нам по пути»

Есть три способа присоединиться к программе.

Купить карту лояльности «нам по пути» на любой заправочной станции сети «Газпромнефть». Карта стоит 199 рублей — но помните , что 100 из них вы получите обратно бонусами на счет. Выпустить виртуальную карту лояльности в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть». Это совершенно бесплатно. Сейчас виртуальная карта «нам по пути» доступна для пользователей Android , а летом ею смогут обзавестись и владельцы iPhone. Выпустить в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» бесплатную виртуальную ко-бренд карту «Автодрайв старт». Это банковская карта , которая одновременно служит и картой лояльности. По ней можно получать бонусы не только на АЗС , но и за любые другие покупки.

Организатор акции — ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп». Общий срок проведения Акции — с 02марта2020г. по 15июня 2020 г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции вы можете узнать на сайте www.gpn-promo.ru