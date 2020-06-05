Выгодно сдать старый катализатор: несколько секретов для автолюбителей

Скупка катализаторов: подсказки для тех, кто хочет получить хорошую прибыль
Ценность катализатора определяют драгоценные металлы в его составе. При переработке они изымаются и направляются на вторичное использование. Основная роль ценных сплавов — реакция с газовой смесью и ее нейтрализация для уменьшения объема вредных выхлопов. По мере эксплуатации узла доля металлов снижается, и об эффективной очистке газов говорить не приходится. Но даже использованный катализатор представляет определенную ценность, и за него можно выручить неплохие деньги.
Поиск выгодных предложений по сдаче катализатора
Диапазон цен на б/у комплектующие достаточно широк. Чтобы найти самого щедрого покупателя и выгодно сдать катализатор, обратите внимание на ряд моментов:
- Наличие у предприятия или СТО своего производства по переработке старых деталей. Такие предприятия предлагают более высокую цену, чем перекупщики, которые зарабатывают на разнице стоимости деталей.
- Прием по весу гарантирует более точный подсчет драгметаллов в составе изделия, но требует времени. Поштучный прием быстрее и дешевле для продавца.
- На цену запчасти влияют марка и год выпуска машины. Транспорт, предназначенный на экспорт в ЕС, традиционно комплектуется более дорогими деталями.
Какие факторы влияют на стоимость катализатора
- На детали не должны присутствовать следы масла и химических жидкостей.
- Нейтрализаторы следует сдавать в «штатном"корпусе, чтобы при его снятии не повредить слой с ценным металлическим напылением.
- Не следует очищать поверхность катализатора от сажи, чтобы не снять часть дорогостоящего покрытия.
Сортировка катализаторов по марке авто позволяет рассчитывать на более высокую цену покупки за счет экспортных моделей с качественными запчастями.