Выгодно сдать старый катализатор: несколько секретов для автолюбителей

Новый катализатор радует безупречным внешним видом и гарантией качественной очистки выхлопных газов. Но со временем деталь приходит в негодность: автомобильный нейтрализатор и сажевый фильтр забиваются, что делает невозможным удаление посторонних включений из газовой смеси. Ремонт катализатора нецелесообразен, поэтому единственное решение приобретение и установка нового узла. Но не стоит спешить и выбрасывать пришедшую в негодность запчасть. Ее можно выгодно сдать с частичной компенсацией технического обслуживания машины. О том, как это сделать, расскажет следующая информация.

Скупка катализаторов: подсказки для тех , кто хочет получить хорошую прибыль

Ценность катализатора определяют драгоценные металлы в его составе. При переработке они изымаются и направляются на вторичное использование. Основная роль ценных сплавов — реакция с газовой смесью и ее нейтрализация для уменьшения объема вредных выхлопов. По мере эксплуатации узла доля металлов снижается, и об эффективной очистке газов говорить не приходится. Но даже использованный катализатор представляет определенную ценность, и за него можно выручить неплохие деньги.

Поиск выгодных предложений по сдаче катализатора

Диапазон цен на б/у комплектующие достаточно широк. Чтобы найти самого щедрого покупателя и выгодно сдать катализатор, обратите внимание на ряд моментов:

Наличие у предприятия или СТО своего производства по переработке старых деталей. Такие предприятия предлагают более высокую цену , чем перекупщики , которые зарабатывают на разнице стоимости деталей.

чем перекупщики которые зарабатывают на разнице стоимости деталей. Прием по весу гарантирует более точный подсчет драгметаллов в составе изделия , но требует времени. Поштучный прием быстрее и дешевле для продавца.

но требует времени. Поштучный прием быстрее и дешевле для продавца. На цену запчасти влияют марка и год выпуска машины. Транспорт , предназначенный на экспорт в ЕС , традиционно комплектуется более дорогими деталями.

Какие факторы влияют на стоимость катализатора

На детали не должны присутствовать следы масла и химических жидкостей.

Нейтрализаторы следует сдавать в «штатном"корпусе , чтобы при его снятии не повредить слой с ценным металлическим напылением.

чтобы при его снятии не повредить слой с ценным металлическим напылением. Не следует очищать поверхность катализатора от сажи , чтобы не снять часть дорогостоящего покрытия.

Сортировка катализаторов по марке авто позволяет рассчитывать на более высокую цену покупки за счет экспортных моделей с качественными запчастями.