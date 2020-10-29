Выход в космос. «МегаФон» инвестирует 6 млрд рублей в развитие спутникового интернета

Оператор «МегаФон» займется исследованиями возможностей низкоорбитальных спутниковых систем для предоставления доступа в интернет коммерческим и частным пользователям. На проведение прикладных исследований, разработку технических решений и испытания компания намерена направить 6 млрд рублей.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи — возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных — от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

Геворк Вермишян,

генеральный директор «МегаФона»:

— Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями будущее. Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране.

Геворк Вермишян отмечает, что сегодня наземной связью покрыто порядка 35% территории России, а в зонах с низкой плотностью населения прокладка оптоволокна требует все более существенных инвестиций. Эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы.

По его мнению, единственным способом обеспечения повсеместного покрытия является объединение наземной и спутниковой связи. В результате получится универсальная транспортная сеть для всех поколений связи — тех, что уже используются, и тех, что появятся в будущем.

— Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос, — заключил Геворк.

«МегаФон» инвестирует 6 млрд рублей в развитие спутникового интернета. ПАО «МегаФон»

Реализацией космического проекта займется компания «МегаФон 1440», которая начнет работу 16 ноября. Ее возглавит Алексей Шелобоков. Он совместит эту должность с текущей работой управляющего директора технологической компании YADRO.

На старте проекта команда будет сформирована из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов «МегаФона» и компаний группы «ЮэСэМ Телеком».

Исследовательский офис сфокусируется на построении эффективной экономической модели и технологической базы для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования (самих спутников и инфраструктурных решений для внедрения технологии на массовом рынке) и испытает их на земле и в космосе.

Алексей Шелобков,

руководитель компании «МегаФон 1440»:

— Наша цель — перенести опыт и подходы технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. Цель, которую мы ставим перед собой, достаточно абмициозная, достичь ее планируем за счет привлечения в проект лучших умов из разных сфер.

За два года компания планирует решить три задачи. Первая из них — экономическая. Необходимо разработать такую бизнес-модель, которая позволит сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого компания сфокусируется на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования.

Вторая задача — привлечение к проекту широкого пула экспертов и инвест-партнеров. Третья — тестирование новых технологий в реальных условиях. Первые орбитальные миссии спутников от «МегаФон 1440» в компании планируют завершить в течение пяти лет.

В «МегаФоне» рассчитывают, что новый способ доставки сигнала до абонентов даст серьезный импульс развитию технологий связи, который почувствуют пользователи всех сегментов — массового, корпоративного государственного. Космический проект позволит предоставлять услуги высокоскоростного интернета не только в России, но и по всему миру.