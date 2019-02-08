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Выходные вместе с ТРЦ «Пионер». Что интересного вас ждет в феврале?

Все выходные февраля ТРЦ «Пионер» приглашает вас на мастер-классы. Ведь впереди много праздников и пора начинать готовить подарочки!

ТРЦ "Пионер"

До конца февраля можно посетить выставку-зоопарк Обезьян и Попугаев на 3-м этаже ТРЦ. Это прекрасный способ окунуться в мир тропиков и забыть про суровые сибирские морозы! Выставка — зоопарк «Мир обезьян и попугаев» предоставляет вам уникальную возможность увидеть самых удивительных и разнообразных животных и птиц с разных уголков нашей планеты!

Выставка обезьян и попугаев уникальная возможность познакомиться с редкими видами животных, пообщаться с ними в живую, узнать много интересных фактов о жизни представителей тропиков. У нас представлено более 40 видов обезьян и попугаев. В природе эти животные никогда бы не встретились, а у нас живут одной большой и дружной семьей. С некоторыми из питомцев можно сфотографироваться, а также поиграть с ними. Каждое животное имеет свой характер и свои индивидуальные особенности. Эти животные не оставят равнодушными никого.

Огромное разнообразие попугаев, говорящая индийская священная майна, игривые мартышки и макаки, ласковые гиббоны и лемуры, а также смешной малютка капуцин всегда ждут и рады нашим гостям!

Афиша.
Афиша.
ТРЦ «Пионер»

А ещё напоминаем, что каждую субботу, в 13.00 у нас проходят бесплатные шоу в «Пионер парке»! Например, в эту субботу, 9 февраля, ваших деток ждет куколка Лол со своими друзьями.

14 февраля вас ждет признание в любви от ТРЦ «Пионер», а 16 февраля — концерт от музыкальной группы!

В эти выходные обязательно сходите на одну из премьер в кинотеатр PIONEER, купите себе что-то новенькое и тепленькое, ведь ещё весь февраль вас ждут скидки до 75% в любимых брендовых отделах RESERVED, CROPP, SINSEY, SELA, INCITI, H&M и насладитесь вкуснейшими блюдами и напитками в наших ресторанах и кафе!

Приходите всей семьей и мы не дадим вам замерзнуть и заскучать!

Выходные вместе с ТРЦ &quot;Пионер&quot;!
Выходные вместе с ТРЦ «Пионер»!
ТРЦ «Пионер»

Ждем вас!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

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