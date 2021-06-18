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Выиграй велосипед от Радио ENERGY 87.5

Радио ENERGY в Барнауле проводит летний розыгрыш! Ведь именно летом нам хочется проводить время энергично и с пользой для здоровья!

Летний розыгрыш!
Летний розыгрыш!
Радио ENERGY

Выиграй собственное транспортное средство или стильные аксессуары для спорта.

Участвуй в челлендже с 14.06.21 г. по 25.06.21 г. и выигрывай призы: эспандер для плеч и рук, коврик для йоги и бутылку для воды, и главное — новый красивый быстрый велосипед! Полный набор, который позволит активно провести это лето вместе с Радио ENERGY!

Подробности конкурса читай в Instagram @nrj_altai.

Организатор акции: ООО Проект-ББ. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь. Возрастное ограничение: 16+

#ХОЧУВЕЛИКОТNRJ

Источник: altai.news

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