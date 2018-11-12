Выиграйте билеты на закрытую вечеринку в аэропорту. 18+

24 ноября в Бизнес-терминале международного аэропорта Барнаула им. Германа Титова состоится закрытая встреча любителей путешествий. Хотите попасть на вечеринку? У вас есть шанс!

Для этого необходимо правильно ответить на вопросы:

Заявки принимаются до 21 ноября включительно. 22 ноября среди правильно ответивших мы случайным образом выберем победителя, который получит пригласительный билет на двоих. Еще два участника получат приятные призы от аэропорта.

Гостей события ждет квест на тему путешествий, фуршет, отличная музыка и море эмоций.

Организатор ООО «ИД «Алтапресс». Срок проведения викторины: с 12 до 22 ноября 2018 г. Подробную информацию о правилах проведения викторины, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (3852) 63-53-37 .

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