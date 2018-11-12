Выиграйте билеты на закрытую вечеринку в аэропорту. 18+

Заявки принимаются до 21 ноября включительно. 22 ноября среди правильно ответивших мы случайным образом выберем победителя, который получит пригласительный билет на двоих. Еще два участника получат приятные призы от аэропорта.
Гостей события ждет квест на тему путешествий, фуршет, отличная музыка и море эмоций.
Организатор ООО «ИД «Алтапресс». Срок проведения викторины: с 12 до 22 ноября 2018 г. Подробную информацию о правилах проведения викторины, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел.