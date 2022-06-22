Выкручивать или срезать: как правильно собирать белые грибы

В Троицком районе Алтайского края собрали первый урожай боровиков. Редакция altapress.ru рассказывает где найти, как сорвать и можно ли вырастить белый гриб на своем участке.

Где растет боровик?

Для того, чтобы гриб собрать, его надо сначала найти. Растет он повсеместно, но в некоторых местах (сосняки, ельники, дубовые боры, березняки) он появляется чаще всего.

Гриб найден. Что дальше?

Теперь его нужно сорвать. Вопреки распространенному мнению, грибы можно и срезать, и выкручивать, и даже (уберите от экранов грибников) вырывать. Хотя последний способ все-таки не рекомендуется. При вырывании грибница повреждается, но новый боровик обязательно вырастает. Чтобы он погиб, нужно выкопать не только корни, но и землю вокруг.

Как я пойму , что это не ложный гриб?

Для этого придется разрезать боровик. Мякоть хорошего экземпляра отличается приятным характерным запахом, либо вовсе лишена аромата. Также белые грибы не меняют цвета на срезе, в отличие от свои ложных собратьев.

Двойники белого гриба. Михаил Хозяйкин

Выращиваем боровик самостоятельно

1. Нужно взять пару взрослых грибов, перемолоть через мясорубку.

2. В воду добавить 10 граммов сухих дрожжей, сахар.

3. Перемешать, добавить грибы.

4. Замачивать в течение 10−15 дней.

5. Смесь процедить, разбавить водой из расчета 100 мл раствора на 10 литров воды.

Замачивание нужно для того, чтобы пробудить спящие споры. Затем этой водой поливают участки под деревьями. Обычно это береза, дуб или бук. Плодоношение при правильном приготовлении смеси начинается через год.