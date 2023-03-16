16 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Викторина «Главное — здоровье!». Приз — книга доктора Мясникова

Предлагаем вам ответить на 7 вопросов о здоровье и принять участие в розыгрыше Энциклопедии доктора Мясникова «О самом главном». Викторина — это часть мультимедийного проекта сайта altapress.ru и журнала «Телепарк», который выйдет в конце марта.

Приз – книга Александра Мясникова «Энциклопедия доктора Мясникова о самом главном».
Приз – книга Александра Мясникова «Энциклопедия доктора Мясникова о самом главном».
Фото: ИД Алтапресс.

Проект посвящен актуальным вопросам профилактики здоровья и долголетия. Подробнее с темами проекта можно познакомиться здесь: http://altalong.tilda.ws/zdorovye

Партнеры проекта:


Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость