Проект посвящен актуальным вопросам профилактики здоровья и долголетия. Подробнее с темами проекта можно познакомиться здесь: http://altalong.tilda.ws/zdorovye
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Предлагаем вам ответить на 7 вопросов о здоровье и принять участие в розыгрыше Энциклопедии доктора Мясникова «О самом главном». Викторина — это часть мультимедийного проекта сайта altapress.ru и журнала «Телепарк», который выйдет в конце марта.
Проект посвящен актуальным вопросам профилактики здоровья и долголетия. Подробнее с темами проекта можно познакомиться здесь: http://altalong.tilda.ws/zdorovye
Партнеры проекта:
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