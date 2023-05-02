Май — это отдых, теплые деньки и конечно, вкусный квас!

Предлагаем вам ответить на вопросы познавательной викторины о русском народном напитке. Ответив на вопросы, вы узнаете кое-что новое и, возможно, получите призы от нашего партнера — Барнаульского пивоваренного завода.

Призы: 1 место — по упаковке кваса «Ржаная корочка хлебный» и «Ржаная корочка окрошечный.

2 и 3 место — по 2 пакета кваса.

Квас «Ржаная корочка хлебный» — гармонично сочетает в себе приятную сладость и мягкую кислинку. Он обладает чистым, насыщенным, полным вкусом и приятным ароматом свежевыпеченного ржаного хлеба.

Квас «Ржаная корочка окрошечный» — благодаря естественному брожению и пониженному содержанию сахара, вкус окрошечного кваса ТМ «Ржаная корочка» получается насыщенным с приятной мягкой кислинкой. Имеет богатый хлебный аромат. Идеален для приготовления окрошки.

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