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Викторина «Квас — это здорово!»

Май — это отдых, теплые деньки и конечно, вкусный квас!

Квас «Ржаная корочка».
Квас «Ржаная корочка».
Источник: ИД «Алтапресс».

Предлагаем вам ответить на вопросы познавательной викторины о русском народном напитке. Ответив на вопросы, вы узнаете кое-что новое и, возможно, получите призы от нашего партнера — Барнаульского пивоваренного завода.

Призы:

1 место — по упаковке кваса «Ржаная корочка хлебный» и «Ржаная корочка окрошечный.
2 и 3 место — по 2 пакета кваса.

Квас «Ржаная корочка хлебный» — гармонично сочетает в себе приятную сладость и мягкую кислинку. Он обладает чистым, насыщенным, полным вкусом и приятным ароматом свежевыпеченного ржаного хлеба.

Квас «Ржаная корочка окрошечный» — благодаря естественному брожению и пониженному содержанию сахара, вкус окрошечного кваса ТМ «Ржаная корочка» получается насыщенным с приятной мягкой кислинкой. Имеет богатый хлебный аромат. Идеален для приготовления окрошки.



Первый, кто правильно ответит на все вопросы, занимает 1 место, 2 и 3 место занимают, ответившие правильно вторым и третьим соответственно. Период проведения викторины: 02.05.2023−09.05.2023 включительно. Подведение итогов 10.05.2023.
Победители забирают подарки самостоятельно. Адрес укажем 10.05.2023 в итогах викторины.

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