Предлагаем вам ответить на вопросы познавательной викторины о русском народном напитке. Ответив на вопросы, вы узнаете кое-что новое и, возможно, получите призы от нашего партнера — Барнаульского пивоваренного завода.
Призы:
1 место — по упаковке кваса «Ржаная корочка хлебный» и «Ржаная корочка окрошечный.
2 и 3 место — по 2 пакета кваса.
Квас «Ржаная корочка хлебный» — гармонично сочетает в себе приятную сладость и мягкую кислинку. Он обладает чистым, насыщенным, полным вкусом и приятным ароматом свежевыпеченного ржаного хлеба.
Квас «Ржаная корочка окрошечный» — благодаря естественному брожению и пониженному содержанию сахара, вкус окрошечного кваса ТМ «Ржаная корочка» получается насыщенным с приятной мягкой кислинкой. Имеет богатый хлебный аромат. Идеален для приготовления окрошки.
Первый, кто правильно ответит на все вопросы, занимает 1 место, 2 и 3 место занимают, ответившие правильно вторым и третьим соответственно. Период проведения викторины: 02.05.2023−09.05.2023 включительно. Подведение итогов 10.05.2023.
Победители забирают подарки самостоятельно. Адрес укажем