Викторина «Пиво со знаком Ноль»

Хит продаж сезона — безалкогольное пиво «Вобла»
Призы:
1 место — упаковка безалкогольного пива «Вобла» + набор продукции от Барнаульского пивоваренного завода.
2 и 3 место — 2 фирменных пакета с продукцией от Барнаульского пивоваренного завода.
Сроки проведения с 22 по 28 мая. Подведение итогов 29 мая.
Напитки.
Источник: ИД Алтапресс.
Кола.
Источник: ИД Алтапресс.
Квас.
Источник: ИД Алтапресс.
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Призы предоставлены ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».