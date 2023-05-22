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Викторина «Пиво со знаком Ноль»

Предлагаем вам ответить на вопросы познавательной викторины о безалкогольном пиве. Ответив на вопросы, вы узнаете много полезного и (при некотором старании) получите призы от нашего партнера — Барнаульского пивоваренного завода.

Безалкогольное пиво «Вобла».
Безалкогольное пиво «Вобла».
Источник: компания «Барнаульский пивоваренный завод».

Хит продаж сезона — безалкогольное пиво «Вобла»

Призы:

1 место — упаковка безалкогольного пива «Вобла» + набор продукции от Барнаульского пивоваренного завода.
2 и 3 место — 2 фирменных пакета с продукцией от Барнаульского пивоваренного завода.

Сроки проведения с 22 по 28 мая. Подведение итогов 29 мая.

Напитки.
Напитки.
Источник: ИД Алтапресс.
Кола.
Кола.
Источник: ИД Алтапресс.
Квас.
Квас.
Источник: ИД Алтапресс.

Изображения призов на портале могут отличаться от фактически врученных призов.

Призы предоставлены ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

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