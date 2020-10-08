Узнайте, как считать, зарабатывать, тратить и вкладывать деньги

«Открытие Брокер» ударно завершил совместную с УК «Открытие» и банком «Открытие» серию подкастов третьего сезона «Калькулятора» — это проект интернет-портала «Медуза» о том, как считать, зарабатывать, тратить и вкладывать деньги.

Всего 10 выпусков послушали более 400 000 человек — это лишний раз подтверждает интерес к сфере инвестиций и желание получать доход на финансовых рынках.

У нас для вас отличная новость! Если вы не успели прослушать все выпуски с нашими экспертами, то прямо сейчас находите нужный подкаст и восполните пробел в знаниях. А если вы только сейчас узнали об этом проекте «Калькуляторе», то можете устроить себе день «Калькулятора» и прослушать все выпуски подряд!

Держите список выпусков:

Инвестирование. СС0

В дебютном выпуске, который стал самым популярным в сезоне (более 50 000 прослушиваний), Алексей Куртов, заместитель генерального директора «Открытие Брокер» по работе с ключевыми каналами, рассказал, подходящее ли сейчас время, чтобы начать инвестировать; изменились ли правила инвестирования во время нестабильного рынка; во что инвестировать, когда на рынках царит неопределенность, а также объяснил, какие продукты группы банка «Открытие» помогут инвесторам с различным опытом инвестирования добиваться финансовой независимости.

Инвестирование. СС0

Учитывая большой интерес к инвестициям среди новичков, второй выпуск мы полностью посвятили обучению. Если вы его послушаете, то узнаете название топ-3 книг по совершенствованию мастерства торговли на бирже и управлению деньгами.

А для тех, кто читать не готов, мы рекомендуем видеокурсы на нашем сайте opentrainer.ru для инвесторов с разными стратегиями и уровнем подготовки. Рекомендуем начать с курса, который называется «Личное финансовое планирование» — он помогает оптимизировать личные деньги, создать свой собственный финансовый план и выбрать инструменты инвестирования. То есть это для тех, кто только в самом начале пути.

Для более продвинутых есть курс «Индивидуальный инвестиционный счёт», он рассказывает про разные варианты покупки разных финансовых инструментов и подробно инструктирует, как получить налоговый вычет от государства после открытия ИИС.

А для более эффективного использования ИИС рекомендуем серию видеоуроков «Инвестирование в облигации». Здесь из названия все понятно — курс посвящен облигациям и особенностям инвестирования в них.

Большинство этих видеокурсов можно посмотреть бесплатно. К тому же в нашем мобильном приложении OpenTrainer можно сохранить курс и потом посмотреть его в любое удобное время — даже там, где нет интернета.

Инвестирование СС0

В третьей серии сезона мы решили рассказать о том, как эффективно начать свой путь в трейдинге и не сойти с дистанции слишком рано. Тимур Нигматуллин, персональный инвестиционный менеджер «Открытие Брокер», объяснил, как важно понимать различие между инвестициями и спекуляциями и сделать свой выбор. Ведь спекуляции в конечном итоге представляют собой перераспределение капитала, а в инвестициях большинство участников через какое-то время не только уйдут со своими деньгами, но и заработают!

В конце выпуска Тимур показал, какие сервисы «Открытие Инвестиции» максимально эффективно могут решить задачи и спекулянтов, и инвесторов.

Далее мы решили на время отойти от подкастов для новичков и рассказали про венчурные инвестиции — область, в которую лучше приходить, если решены все повседневные задачи в виде обеспечения себя и семьи недвижимостью, построения инвестиционного портфеля для пенсионных накоплений, обеспечения каких-то будущих планов на жизнь.

Если в этих строчках вы увидели себя, то этот выпуск вам определенно понравится.

Инвестирование. СС0

За прошедшие 10 лет среднегодовая доходность индекса NASDAQ-100, в составе которого преобладают технологические компании, составила 20,7% годовых в долларах США. Индекс широкого рынка S&P 500 принес лишь 13,8% годовых за этот же период. Что же привело к опережающему росту котировок?

В 5 эпизоде подкаста «Калькулятор» Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие», рассказывает, почему инвесторам стоит обратить внимание на компании технологического сектора.

Экономика. Инвестиции. Налоги. СС0

Венчуры венчурами, инновации инновациями, а налоговые вычеты никому не помешают. Так подумали мы и рассказали про хит российского финансового рынка — индивидуальный инвестиционный счёт и вычеты, которые можно с его помощью получить.

Кстати, открыть ИИС можно очень просто и быстро — прямо на нашем сайте. Вы можете управлять счетом самостоятельно — покупать российские и иностранные акции, облигации, валюту. Все эти операции можно совершать прямо через наше мобильное приложение. И налоговый вычет сможет существенно увеличить доходность вашего портфеля.

Если вам необходима аналитическая поддержка, вы можете подключить на ИИС модельный портфель. На выбор есть портфели из акций и облигаций, их собирают аналитики и пересматривают в зависимости от рыночной ситуации. Портфели просто подключаются и обновляются буквально в пару кликов. Владельцы модельных портфелей из акций в прошлом году могли заработать около 20%, что в 3−4 раза превышает ставки классических банковских депозитов.

Инвестирование. СС0

Получив обратную связь от слушателей, мы подготовили отдельный выпуск про спекулянтов, ведь многие приходят на биржу ради быстрого заработка.

Мы подробно рассказали, как работает рынок, какие компании на нем есть, как они зарабатывают и насколько они могут быть перспективны. Также объяснили слушателям, как проработать стратегию торговли и минимизировать риски, чтобы не получить margin call.

В конце выпуска мы представили уникальное секретное оружие от «Открытие Брокер», которое помогает в моменте проанализировать собственную стратегию и скорректировать ее, если это необходимо.

Инвестирование. СС0

Многие уже знают, что с 2021 года с физических лиц начнут взимать налог с дохода по банковским вкладам и облигациям. Эти изменения коснутся тех вкладчиков, которые хранят на депозитах в банках сумму больше одного миллиона рублей, а еще держателей облигаций на такую же сумму. При этом не все знают, что, инвестируя деньги в паевые инвестиционные фонды, можно абсолютно легально избежать уплаты налогов с тех доходов, которые формируются внутри фонда. Второй вариант компенсировать налоги в связи с принятием нового закона — купить облигации на ИИС.

Как все сделать правильно и по закону вы узнаете от Евгения Горбунова, начальника управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие», в 8 эпизоде подкаста «Калькулятор».

Экономика. Инвестиции. СС0

Ведущие «Калькулятора», как и большинство российских частных инвесторов, инвестируют в российские и американские ценные бумаги. Но ведь в мире есть другие страны и другие биржи. Компании Австралии, Китая, Индии и Сингапура — в это вообще кто-то инвестирует? И зачем? Стоит ли хранить свои деньги в ценных бумагах экзотических стран? Насколько это рискованно и выгодно?

Своими знаниями в этом выпуске делится Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами УК «Открытие». Прослушав его, вы узнаете, почему географическая диверсификация не так привлекательна на начальном этапе формирования портфеля, и как влияет на инвестора Familiarity bias или «комплекс иллюзии осведомленности».

В финале третьего сезона подкаста о финансовой грамотности «Калькулятор» — его ведущие отвечают на вопросы слушателей. В эпизод вошло топ-11 вопросов. Обязательно к прослушиванию!

АО «Открытие Брокер»