Выпускника Алтайского филиала РАНХиГС Павла Руднева наградил Владимир Путин

На Красной площади волонтер получил памятную медаль и грамоту «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» за подписью президента Российской Федерации.

#МыВместе — общероссийская акция взаимопомощи, которая стартовала 21 марта и продолжалась 113 дней. Ее организаторами выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры‑медики» и Ассоциация волонтерских центров. Акция была направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников страны во время пандемии коронавируса.

На протяжении более чем двух месяцев тысячи добровольцев помогали им: доставляли продукты, медикаменты, в круглосуточном режиме консультировали россиян по разным вопросам, регистрировали заявки на оказание помощи.

Выпускник Алтайского филиала РАНХиГС 2019 года Павел Руднев координировал работу волонтеров Северо-Восточного округа Москвы (последние четыре месяца он работает ведущим специалистом организационного отдела ресурсного центра «Мосволонтер»). Говорит, был связующим звеном между добровольцами и жителями столицы: отвечал за инструктажи и обучение ребят, за выдачу им заявок, денежных средств, СИЗОВ, обработку отчетов.

Павел Руднев Фото представлено РАНХиГС Грамота. Фото представлено РАНХиГС

За бескорыстный вклад в организацию этой акции Павел Руднев был награжден. В числе 200 добровольцев получил медаль и грамоту за подписью Владимира Путина.

Награждение состоялось в День России. Памятные медали ребятам вручали заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Павел Руднев,

выпускник Алтайского филиала РАНХиГС: