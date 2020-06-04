Виртуальная инфраструктура от Serverspace

Виртуальная инфраструктура — комплекс серверного оборудования со специализированным программным обеспечением, которые физически находятся на оборудовании хостинг-провайдера. Ее использование позволяет значительно повысить гибкость и сократить расходы на собственную инфраструктуру, получить дополнительные возможности.

Перечислим основные типовые варианты применения виртуализации.

1. Тестирование и обучение

Использование виртуальной инфраструктуры позволит эффективно и безопасность протестировать разработанное решение перед ее запуском в production. Одновременно подобные действия не потребуют покупки дополнительного дорогостоящего оборудования, рисковать потенциальными сбоями из-за конфликтов, ошибок, допущенных при разработке.

2. Работа в production-среде

Здесь использование виртуальной инфраструктуры обеспечивает получение сразу нескольких эффектов:

сокращение расходов на приобретение оборудования за счет сокращения количества собственных серверов;

экономия на поддержке инфраструктуры за счет возможности запуска необходимого количества операционных систем на одном сервере;

сокращение расходов на обслуживающий персонал за счет сокращения парка собственного оборудования иногда в несколько раз;

снижение затрат на аренду стоек в дата-центре.

Одновременно подобные сокращения расходов ведут к необходимости модернизации железа из-за необходимости использовать более мощные процессоры, системы хранения и объемы памяти.

Оперативность расширения возможностей

Далеко не всегда компании необходимы постоянно большие технические ресурсы для выполнения тех или иных работ. Часто требуются либо на короткий срок, либо в формате здесь и сейчас. Создание серьезного запаса резервных мощностей на постоянной основе дорого и часто нецелесообразно, а развернуть нужную инфраструктуру быстро в железном формате невозможно. Использование же виртуальной инфраструктуры обеспечивает максимальную гибкость при разумных расходах, что дает общий положительный экономический эффект.

Serverspace

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