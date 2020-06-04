Виртуальная инфраструктура от Serverspace

Перечислим основные типовые варианты применения виртуализации.
1. Тестирование и обучение
Использование виртуальной инфраструктуры позволит эффективно и безопасность протестировать разработанное решение перед ее запуском в production. Одновременно подобные действия не потребуют покупки дополнительного дорогостоящего оборудования, рисковать потенциальными сбоями из-за конфликтов, ошибок, допущенных при разработке.
2. Работа в production-среде
Здесь использование виртуальной инфраструктуры обеспечивает получение сразу нескольких эффектов:
- сокращение расходов на приобретение оборудования за счет сокращения количества собственных серверов;
- экономия на поддержке инфраструктуры за счет возможности запуска необходимого количества операционных систем на одном сервере;
- сокращение расходов на обслуживающий персонал за счет сокращения парка собственного оборудования иногда в несколько раз;
- снижение затрат на аренду стоек в дата-центре.
Одновременно подобные сокращения расходов ведут к необходимости модернизации железа из-за необходимости использовать более мощные процессоры, системы хранения и объемы памяти.
Оперативность расширения возможностей
Далеко не всегда компании необходимы постоянно большие технические ресурсы для выполнения тех или иных работ. Часто требуются либо на короткий срок, либо в формате здесь и сейчас. Создание серьезного запаса резервных мощностей на постоянной основе дорого и часто нецелесообразно, а развернуть нужную инфраструктуру быстро в железном формате невозможно. Использование же виртуальной инфраструктуры обеспечивает максимальную гибкость при разумных расходах, что дает общий положительный экономический эффект.
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