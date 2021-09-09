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Visa повысит комиссии за оплату картами в России

Международная платежная система Visa собирается в 2022 году поднять в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, сообщает РИА Новости.

Visa
Visa
boredpanda.com

«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — пояснили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули — «межбанковские комиссии играют важную роль в развитии рынка электронных платежей, мотивируя участников рынка обеспечивать как эмиссию платежных решений, так и их прием, пишет «Росбалт».

Visa с 1 февраля 2022 года повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию за прием карт, а также на протяжении 2022 года отменит льготный межбанковский тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб, уточняет РБК.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подсчитал, что по итогам текущего года интернет-магазины заплатят банкам за прием безналичных платежей более 80 млрд руб., а с изменением интерчейнджа в следующем году эта сумма еще вырастет, предупредил эксперт.

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