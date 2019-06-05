Visa предложила российским банкам переводы по номеру телефона за рубеж

Платежная система Visa обсуждает с банками в России сервис денежных переводов за границу, осуществляемых с карты на карту по номеру телефона, сообщает РБК .

Аналогичный сервис внутри России был запущен платежной системой в конце 2018 года. <Тогда его участниками стали четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит">.

Уточняется, что сервис позволяет совершать денежные переводы с карты на карту вне зависимости от платежной системы, но только внутри банков, которые являются участниками сервиса, пишет polit.ru.

Ранее международная платежная система Visa начала тестировать в России свою систему снятия наличных с ее карт в кассах магазинов.