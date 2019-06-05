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Потребитель

Visa предложила российским банкам переводы по номеру телефона за рубеж

Платежная система Visa обсуждает с банками в России сервис денежных переводов за границу, осуществляемых с карты на карту по номеру телефона, сообщает РБК.

Финансы. Банковские карты.
Финансы. Банковские карты.
открытые источники (CC0)

Аналогичный сервис внутри России был запущен платежной системой в конце 2018 года. <Тогда его участниками стали четыре банка: ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит">.

Уточняется, что сервис позволяет совершать денежные переводы с карты на карту вне зависимости от платежной системы, но только внутри банков, которые являются участниками сервиса, пишет polit.ru.

Ранее международная платежная система Visa начала тестировать в России свою систему снятия наличных с ее карт в кассах магазинов.

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