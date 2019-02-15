Выше официальной. В России посчитали личную инфляцию граждан после введения 20% НДС

Из исследования «Ромира»:
В январе дефлятор продемонстрировал уже ставший традиционным для начала года скачок. Он достиг отметки в 1,7% при официальном уровне инфляции в 1%. Этот рост был предсказуем, как и повышение цен в связи с увеличение НДС до 20%.
В «Ромире» пишут, что в последние годы дефлятор в январе традиционно показывает резкий рост, что объясняется «новыми правилами игры», вступающими в силу с нового года.
Иногда на это влияют новые продуктовые санкции, в другой год на инфляцию действует рост курсов валют, а вот в начале 2019-го розничные цены «разогнало» повышение НДС до 20%.
Авторы исследования поясняют, что обычно после нововведений января и выросших в ответ на это цен в феврале россияне более успешно адаптируются к новым условиям — дефлятор снижается.
«Судя по всему, текущий год не станет исключением, так как наши соотечественники даже на фоне растущих цен демонстрируют чудеса экономности в своих ежедневных покупках», — сказано в исследовании «Ромира».