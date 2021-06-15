Вышивание. Готовые наборы и их состав

Описания и состав наборов для вышивания
На рынке представлены несколько десятков производителей наборов, которые выпускают продукцию высокого качества, отвечающую требованиям стандартов, имеющую все необходимое в комплектации. Есть продукция от китайских брендов, европейских и американских.
В классический состав набора входят:
• обложка, с качественной печатью, информация о производителе, комплектации;
• схема, выполненная на одном листе, либо в виде буклета;
• канва, на которой осуществляется вышивка. Строгого стандарта, которого бы придерживались все производители, не существует. Однако, в большинстве случаев, на один сантиметр материала приходится по семь клеточек;
• набор ниток различных расцветок. Могут быть в пучках, на катушках, с креплением к специальному органайзеру;
• иглы.
Китайские производители поставляют наибольшее количество наборов, которые как представлены оригинальной продукцией от известных брендов, так и могут являться репликой, качество которой может вызывать нарекания. Оформлять заказы и доставку следует в надежных и проверенных временем магазинах, имеющих высокие рейтинги и множество положительных отзывов от клиентов.
Приобретая качественную продукцию от известных брендов производителей, вы получаете следующие преимущества:
• яркие картины с интересными сюжетами;
• качественная цветопередача и соответствие цвета ниток, равномерный окрас;
• подробная инструкция, с указанием размеров стежков, описанием типов швов;
• есть фото в высоком разрешении с результатом готовой работы.
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