Вышивание. Готовые наборы и их состав

Вышивка является популярным хобби, которым увлекаются девушки и дамы в любом возрасте, а также некоторые мужчины. Наборы для вышивания купить с доставкой можно через интернет магазины. А также есть специальные сервисы — агрегаторы, на которых собран максимальный ассортимент предложений, с указанием их стоимости на различных онлайн площадках.

Описания и состав наборов для вышивания

На рынке представлены несколько десятков производителей наборов, которые выпускают продукцию высокого качества, отвечающую требованиям стандартов, имеющую все необходимое в комплектации. Есть продукция от китайских брендов, европейских и американских.

В классический состав набора входят:

• обложка, с качественной печатью, информация о производителе, комплектации;

• схема, выполненная на одном листе, либо в виде буклета;

• канва, на которой осуществляется вышивка. Строгого стандарта, которого бы придерживались все производители, не существует. Однако, в большинстве случаев, на один сантиметр материала приходится по семь клеточек;

• набор ниток различных расцветок. Могут быть в пучках, на катушках, с креплением к специальному органайзеру;

• иглы.

Китайские производители поставляют наибольшее количество наборов, которые как представлены оригинальной продукцией от известных брендов, так и могут являться репликой, качество которой может вызывать нарекания. Оформлять заказы и доставку следует в надежных и проверенных временем магазинах, имеющих высокие рейтинги и множество положительных отзывов от клиентов.

Приобретая качественную продукцию от известных брендов производителей, вы получаете следующие преимущества:

• яркие картины с интересными сюжетами;

• качественная цветопередача и соответствие цвета ниток, равномерный окрас;

• подробная инструкция, с указанием размеров стежков, описанием типов швов;

• есть фото в высоком разрешении с результатом готовой работы.

Где покупать

Покупать наборы для вышивки удобнее всего через интернет. Максимально полный ассортимент, насчитывающий тысячи позиций, представлен на портале stitch.su. К каждому набору представлено подробное описание, указан состав и есть фото. Есть возможность быстрого поиска и сортировки по различным критериям. Представлены магазины, в которых позиция есть в наличии, указана стоимость. Сервис работает в автоматическом режиме с обновлением цен в реальном времени, указаны прямые ссылки на странички товаров.