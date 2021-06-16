Высокий барьер: как в одном из районов края разыгрывают право аренды на хорошее туристическое место

В редакцию altapress.ru обратился предприниматель Евгений Горлов, который обеспокоен развитием внутреннего туризма в Алтайском крае. Курьез, а по сути, жесткий административный барьер, связан с доступностью к уникальному озеру Белое в Курьинском районе. О нюансах битвы за место он рассказал журналисту, высказав свое личное мнение.

— Озеро Белое расположено рядом с поселком 8 марта в Курьинском районе Алтайского края. Находится на высоте 539 метров над уровнем моря в высокой котловине. Окружают это озеро совершенно живописные места. Вблизи находится гора Синюха, по пути восхождения на которую находятся: озеро Моховое и святой источник. Отдых на озере Белом считается довольно популярным как среди жителей региона, так и далеко за его пределами.

На сегодняшний день озеро Белое на две трети окружено туристическими базами и личными подворьями, где отдыхающий может беззаботно провести свой отпуск или выходные. Уровень комфорта и сервиса, конечно же, там у всех разные. Но большинство тех, кто побывал в этом красивейшем из мест Алтайского края равнодушными не остаются и охотно возвращаются или как минимум посоветуют отдых на «Белом» своим знакомым.

— Вам тоже его посоветовали?

— С этого и началась вся история, о которой хочу рассказать. В 2018 году мне довелось побывать на озере Белом. Воодушевленный увиденным, я задался целью создать там небольшой туристический бизнес.

Как говорится есть спрос, найдется и предложение. Еще не успели потускнеть мои впечатления от проведенного на озере отдыха, как тут же появилась инициативная группа местных жителей, желающих привлечь инвестиции на развитие туризма в своем «селении». По факту же оказалось, что это группа мошенников, желающих поживиться за чужой счет.

— Почему вы так считаете?

— Один из местных жителей, некто Зуев, занимавший ранее руководящую должность в одном федеральном ведомстве, предложил мне за солидное вознаграждение переуступить право аренды на один из земельных участков, расположенных вдоль береговой линии.

В процессе ведения переговоров о размере вознаграждения на право аренды земельного участка, который, кстати сказать, постепенно вырос в геометрической пропорции, выяснилось, что никакого права аренды нет. А договор на право аренды участка расторгнут уже более года назад из-за истечения срока и имеющейся задолженности по арендной плате.

Полученные сведения о наличии свободного земельного участка подтвердились соответствующей выпиской из ЕГРН и сведениями, полученными от специалистов администрации Курьинского района.

— Когда вы об этом узнали?

— Летом 2019 года. Каково же было мое удивление, когда через три месяца после направления в администрацию района заявления в соответствии с Земельным кодексом РФ на предоставление права аренды на свободный участок, мне пришел ответ, что земельный участок находится в аренде у того же самого человека.

Попросту сказать, сотрудники администрации района пошли на открытый подлог, оформив договор аренды земельного участка в нарушение установленной законом процедуры. При этом никто и не пытался скрыть данного факта. Можно предположить, что среди заинтересованных лиц широко обсуждался вопрос о безграничных возможностях в решении вопросов в сговоре с первыми лицами района.

— И вы обратились в соответствующие органы?

— Да. Факт нарушения в последующем был установлен прокурорской проверкой. После вмешательства прокуратуры Курьинского района договор был аннулирован.

— Казалось бы, это конец истории.

— В том-то и дело, что нет. Далее, противостояние приобрело новые очертания. По заявлению о предоставлении земельного участка в аренду неоднократно проводился аукцион, в котором законному претенденту, активно противостояли близкие родственники и знакомые бывшего арендатора участка.

Выбранную ими схему противодействия вряд ли можно признать законной. Выглядела она следующим образом. Явившийся на аукцион представитель поднимал стоимость арендной платы до абсурдных значений, таким образом становясь победителем аукциона. После чего в течение установленного законом времени он просто уклонялся от заключения договора аренды, тем самым срывая аукцион. Как говорится ни себе ни людям.

И каждый раз сотрудники администрации района (возможно, по личному указанию главы Купина) умышленно шли на нарушение действующего законодательства.

По каждому аукциону была инициирована прокурорская проверка. В результате установлены многочисленные нарушения, позволившие, во-первых, исключить возможность инициатора заключить договор аренды, а во-вторых уйти от ответственности лицам, сорвавшим аукцион. Это и указание в извещении о проведении торгов и уведомлениях неактуальных банковских реквизитов для перечисления задатков, удержание задатков сроком более 6 месяцев, отказ в заключении договора второму участнику по цене победителя, отказ в принятии направленных писем на разъяснения и т.п.

— Хорошо, что прокуратура своевременно отреагировала.

— Когда ни один из способов противодействия не принес желаемого результата, сотрудник администрации пошел на очередное должностное правонарушение, назначив проведение аукциона на выходной день — 22 февраля 2021 года, но фактически проведя его 24 февраля. Такая хитрость позволила исключить возможность участия в аукционе меня, как заявителя, и признать победителем второго участника, действующего, как я считаю, по договоренности с прежним арендатором.

— Какой финал этой истории?

— Естественно такие нарушения не могли остаться без внимания. Решением УФАС по Алтайскому краю результаты аукциона признаны несоответствующими действующему законодательству и аннулированы.

В отношении главы района направлены материалы о привлечении к административной ответственности. Но я вынужден был обратиться с заявлением в Следственный Комитет России о проведении доследственной проверки на предмет наличия в действиях участников описанных событий признаков уголовного преступления. История не исчерпана до конца, надеюсь, что смогу сообщить новые подробности.