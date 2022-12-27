27 декабря
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Потребитель

Высоко сижу — и все ловит. Как «Мегафон» обеспечил связью самый высокий в Европе небоскреб

МегаФон обеспечил самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб «Лахта Центр» качественной связью и высокоскоростным интернетом. Уникальный проект предусматривает размещение ключевого оборудования за пределами комплекса.

Источник lakhta.center

«Лахта Центр» построен с использованием современных технологий энергоэффективности и автономности.

— С учетом уникальных особенностей объекта специалисты МегаФона разработали масштабный проект устойчивой работы сотовой сети. Оборудование МегаФона равномерно распределено по всему комплексу сооружений «Лахта Центра». Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи, — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

За пределами комплекса построен отдельный ЦОД, в котором разместили базовые станции. ЦОД оснащен по 1-й категории надежности — имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Такое инфраструктурное решение дает возможность долгое время оставаться на связи при отсутствии электроэнергии.

Комплексное решение ЦОД и распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.

Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи, проходящим по географически разнесённым маршрутам, что гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.

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