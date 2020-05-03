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Высокопоставленный чиновник призвал россиян забыть об отдыхе за рубежом

Россиянам не стоит рассчитывать на отпуск за границей в 2020 году. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

Бикини. Пляжный отдых.
Бикини. Пляжный отдых.
СС0

Он высказал мнение, что пандемия новой коронавирусной инфекции вряд ли позволит открыть границы и быстро вернуться к тому ритму жизни, который был до начала распространения вируса по миру.

«Я бы посоветовал россиянам не рисковать в этом году, не покупать для выезда из страны до конца этого года билеты, не бронировать гостиницы», — заявил чиновник.

Рязанский пояснил, что риск того, что запланированная поездка может сорваться, крайне высок, поэтому лучше пока не рассчитывать на выезд на рубеж.

«Поэтому сейчас не стоит увлекаться выгодными предложениями, в том числе, турфирм, даже если они обещают большую скидку»,
— высказал свое мнение Рязанский.

Сенатор добавил, что после открытия границ, поездки, вероятно, могут стоить недорого из-за высокой заинтересованности отелей.

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