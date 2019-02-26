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Потребитель

Высший пилотаж: цены на авиабилеты взлетят до 33%

Цены на авиабилеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в среднем на 5−33%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные нескольких сервисов электронной торговли билетами.

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса.
СС0

По информации Biletix, средний чек на внутренние и международные перелеты вырос на 17% (с 11400 до 13400 рублей) и 23% (с 18300 до 27300 рублей) соответственно.

В Aviasales сообщили о росте цен на внутренние и зарубежные направления на 7% (до 7400 рублей) и 5% (до 47000) соответственно. По данным OneTwoTrip, средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%. В Tutu.ru назвали цифры 8% для перелетов по России и 5% и 8% для ближнего и дальнего зарубежья.

Авиакомпании работают на грани рентабельности, сообщил источник издания.

«Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 рублей, а сейчас почти 70. А все основные расходы перевозчиков — в валюте», — приводит газета его слова.

По мнению эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федора Борисова, средний рост тарифов на 5−7% наблюдался и в 2018 году, однако расходы перевозчиков росли в два раза быстрее, пишет «Интерфакс». Компании не могут компенсировать рост издержек поднятием цен из-за высокой эластичности спроса по цене.

«Как только цена повышается ощутимо для потребителя, объем перевозок сразу падает», — заявил Борисов.

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