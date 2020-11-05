Выставка спецодежды 2020

2020 год очень богат на различные события в сфере СИЗ. Организаторы подготовили большое количество мероприятий по самым разным вопросам.

Поэтому вы можете найти уйму полезной информации, а также присмотреть продукцию для вашего предприятия. Посещение таких выставок будет полезно, как начальникам компаний и служб безопасности и охраны труда, так и другим ответственным сотрудникам. Мы уже писали выше, что вы также можете принять участие и представить свою продукцию, а также обзавестись полезными связями и даже привлечь инвесторов в свой бизнес. Поэтому развитие компании исключительно в ваших руках. А на нашем сайте https://getsiz.ru/ вы сможете посмотреть все анонсы будущих мероприятий, где сможете полноценно поучаствовать.

Помимо технического оборудования, будут также рассмотрены вопросы безопасности и защиты рабочих от несчастных случаев и вредных внешних факторов, которые сопровождают добычу и переработку ресурсов.

В конце октября будет проходить выставка АктобеНефтеХим 2020, посвященная газовой и химической промышленности. Здесь также будет насыщенная программа, которая затронет важные аспекты добычи ресурсов, их переработки и средств индивидуальной защиты, обязательные на определенных предприятиях. Прогнозируется большой съезд производителей и экспертов в этой области. Организаторы настаивают на том, что информация будет очень полезной и максимально интересной для большинства предприятий.

Также будет в скором времени проходить медицинская международная выставка LABComplEX 2020. На данный момент вопросы о защите медиков во время ухудшения эпидемиологической ситуации становятся как никогда актуальными. Производители представят новые технологии производства спецодежды и средств для защиты слизистых и кожи во время контакта с пациентами.

В конце ноября пройдет универсальная международная выставка Tirana International Fair 2020. Мероприятие будет посвящено большинству промышленных и торговых отраслей, а также производству средств индивидуальной защиты https://getsiz.ru/glavnaya/postavshchiki-siz. Будет полезно для сотрудников любых сфер и бизнес-ниш. Вы сможете посмотреть инновационные решения для оснащения рабочего места, новейшее оборудование и разработки в большинстве производственных областей.

Дом-Строй-Экспо. Smart City 2020 будет посвящена строительной сфере. Помимо вопросов о новейших разработках в плане строительных материалов и технологий, будут подниматься вопросы обеспечения безопасности работников. Вы сможете просмотреть новые модели защитных средств и спецодежды.

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