Виталий Иванов: «Энергетика поворачивается лицом к потребителю»

О путях реализации проекта цифровой трансформации, а также обеспечении надежности энергоснабжения Алтайского края шла речь в ходе рабочей встречи генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в состав ПАО «Россети») Виталия Иванова с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Губернатор региона отметил стабильную работу электросетевого комплекса при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок. Энергетики не только отлично справляются со своей задачей, но и снижают показатели аварийности. Например, более чем на 25 процентов снизилось время восстановления энергоснабжения потребителей, есть положительная динамика по уменьшению количества отключенных объектов в сравнении с прошлым периодом.

Виктор Томенко и Виталий Иванов договорились о совместной работе по цифровизации отрасли. В электроэнергетике это, прежде всего, повышение качества и доступности энергоснабжения.

Виталий Иванов,

генеральный директор ПАО «МРСК Сибири»:

Стратегия цифровизации электроэнергетики в России утверждена до 2030 года. Это уникальный документ, касающийся всей инфраструктуры страны. Используя современные, инновационные цифровые технологии мы хотим создать сеть, которая сама себя диагностирует и сама себя восстанавливает. Это не фантазия, всё основано на мировом опыте. Польза для потребителя очевидна: снизится длительность и частота отключений, стоимость и сроки технологического присоединения к электрическим сетям. Появляется наличие удобных потребительских сервисов. Энергетика поворачивается лицом к потребителю.

В Алтайском крае в части цифровизации отрасли в 2019 году начнется реализация пилотных проектов по проектированию цифровой подстанции «Прудская» и цифрового Павловского района электрических сетей (РЭС). По прогнозам специалистов, после перехода на цифровые технологии в зоне обслуживания Павловского РЭС продолжительность отключений электроэнергии снизится в два раза, частота отключений уменьшится более чем на 60 процентов, сроки техприсоединения к сетям сократятся также вдвое, уменьшится уровень потерь электроэнергии.

В ходе диалога губернатор края и генеральный директор МРСК Сибири обсудили возможность подписания между Правительством края и МРСК Сибири Соглашения о социально-экономическом партнерстве. Основные тезисы будущего документа: обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей и устойчивого развития электросетевого комплекса региона. Срок его действия — 10 лет.