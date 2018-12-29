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Выяснилось, что покупают россияне за пять минут до Нового года

За пять минут до Нового года россияне потратят в два раза больше денег, чем обычно. Об этом рассказал Сбербанк и оператор фискальных данных. По данным экспертов, в это время в стране покупают напитки, лотерейные билеты и оплачивают счета в заведениях, пишет 360TV.

Лотерея.
Лотерея.
Торговый дом «Столото».

Прогноз строится на анализе поведения россиян в прошлом году.

По данным банка, в течение всего последнего дня года в магазинах будут столпотворения с 11 утра до 5 вечера. Средний чек каждой покупки составит около 700−750 рублей. Чаще всего в корзины будут складывать продукты для новогоднего стола: мандарины, бананы, напитки и соки.

В последний час уходящего года покупок становится мало, зато в два раза вырастает средний чек — до 1350−1400 рублей. В эти минуты многие приобретают коктейли, оплачивают развлекательные программы, услуги ледовых катков.

В список самых популярных статей расходов непосредственно перед Новым годом вошли лотерейные билеты. Любители попытать счастье тратили на них по 760−780 рублей.

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