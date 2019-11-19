Выжить на мужской территории: как девушка из Барнаула открыла «дерзкий» барбершоп

Аннике Земляниной из Барнаула 26 лет, и она вместе с друзьями открыла барбершоп Bravada. Девушка рассказала, как за два месяца создать свое дело, почему среди барнаульских парикмахерских для мужчин нет конкуренции и как принимают женщин на «мужской территории».

Краткое содержание

Не парикмахерская

Первые барбершопы появились в Барнауле пять лет назад. Это такие же салоны, но исключительно для мужчин. При этом цены на услуги обычно выше, чем в парикмахерских «у дома», но они оправдываются бонусами. В зоне ожидания стоят игровые приставки, клиентов бесплатно угощают напитками — кофе, чаем или чем покрепче. Отличается и качество услуг. На клиента выделяется час, в то время как в обычных парикмахерских мужская стрижка длится 20−30 минут.

Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин

Мужская территория

Анника занялась барберингом в 2016 году. Девушка работала администратором в цирюльне Old Boy и там же училась орудовать ножницами и бритвой. В Барнауле на тот момент девушек-барберов не было, поскольку такие парикмахерские считались «мужской территорией». Так остается и сейчас, но к девушкам с опасной бритвой в цирюльнях относятся нормально.

Анника,

барбер:

— Так вышло, что я стала первым барбером-девушкой в Барнауле и открыла дорогу женщинам в местный мир бороды и мужских стрижек. В 2016 году считали, что нам здесь не место, — я столкнулась с большой агрессией. У девочек сейчас этого нет. Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин

У Анники было большое желание работать в этой сфере. Ее привлекала свобода — отсутствие дресс-кода, график и творчество. Но девушке приходилось доказывать клиентам, что эта работа ей по зубам.

Анника,

барбер:

— В Old Boy согласились взять меня мастером, потому что это франшиза — в других городах у них уже работали девушки. Для Барнаула же подобное было в новинку, и начались проблемы. Тогда клиентов записывали по звонку, и люди не знали, к кому попадут. Они приходили ко мне и были в шоке. Некоторые придирались к татуировкам, воспринимали в штыки — в общем, предвзятое отношение, ведь девушки должны стричь девушек.

Такие ситуации случались не раз, но до скандалов ни одна из них не доходила. Решалось все просто — разговором. Со временем Анника начала вести запись клиентов самостоятельно, и больше сюрпризов не было. Мужчины знали, к кому идут, и даже специально отдавали свою голову в руки мастера-девушки.

Свое дело

За два года Анника сменила два места работы, набрала клиентскую базу и вместе с мужем Петром задумалась над открытием своего дела. Это требовало больших финансовых средств, которых у семьи не было. Зато были знакомые.

Алексей Алексеенко,

предприниматель:

— Я начал стричься у Петра года два назад. Мы сдружились, и я знал об их планах с Анникой. Когда у меня появились свободные деньги, предложил им открыть барбершоп. Тогда ребята отказались — им хотелось полностью свое дело.

В июле 2019 года Алексей снова пришел к супругам с тем же предложением, и они согласились. «Это судьба, второй шанс. Лучше сейчас, чем непонятно когда и как», — говорит Анника.

Через несколько дней после этого разговора нашли подходящее помещение на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина. Оно полностью соответствовало требованиям — в самом центре города и недорогое.

Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин

Все делали сами: придумывали название, разрабатывали дизайн, ездили по магазинам и старались обжить помещение. Наняли только одного ремонтника для отделочных работ и обратились к мебельщику, который на заказ сделал всю мебель.

Анника,

барбер:

— Барбершоп «Бравада» — звучит, как нам кажется. У нас атмосфера свободы и самовыражения. Само слово означает что-то вроде «смелый поступок» или «дерзкая выходка», а это про нас. Мы молодые, дерзкие и смелые. А еще уверены, что мы круто стрижем и бреем и можем научить своих мастеров делать это так же хорошо.

С судьбоносного предложения Алексея до открытия барбершопа прошло ровно два месяца.

Свобода за 1,5 миллиона

Втроем они создавали парикмахерскую под себя — хотели сделать помещение функциональным и удобным. В планах было уложиться в миллион рублей, но потратили на 500 тыс. больше. По словам Анники, это все равно вышло дешевле, чем покупка франшизы — на нее уходит до 3 млн рублей.

Анника,

барбер:

— Во сколько обошлось одно рабочее место — сложно посчитать. Только для того, чтобы обустроить всю зону для мастеров, ушло чуть больше трети от общего бюджета. Недешево, но мы сделали ставку на удобство. Это и работников поможет удержать — если барберу нравятся условия, зачем ему куда-то уходить.

Основатели уверены, что лишние затраты оправданны. У каждого рабочего места установлены раковины, и клиенту не приходится бегать с полотенцем на голове через зал, а в зоне ожидания есть спортивный уголок с боксерской грушей.

Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин

Анника,

барбер:

— Барбершопы вообще сильно не отличаются, разве что атмосферой внутри. У всех разный дизайн, коллектив, подход, идея. У нас, например, много места — 80 «квадратов». Это совпадает с нашей концепцией свободы.

Основатели «Бравады» не станут продавать свой бренд по франчайзингу. Когда бизнес начнет приносить прибыль, они подумают над развитием сети цирюлен.

Анника,

барбер

— Это гораздо выгоднее, чем отдать детище и получать деньги. Можно открыть сеть из трех-четырех парикмахерских, но для начала нужно окупить существующую точку.

Барбершоп Bravada работает только два месяца, но «дела идут», появляются новые клиенты. Основатели ожидали худших показателей.

Барбершоп «Бравада». Дмитрий Лямзин

Конкуренция и выживание

В Барнауле рынок барбершопов ненасыщенный. По данным 2GIS, в городе их 12. Четыре расположены в спальных районах, остальные — на проспекте Ленина и улице Молодежной. «Но в этом бизнесе все равно нет конкуренции», — говорят создатели Bravada.

Анника,

барбер:

— В центре их много, потому что вся жизнь здесь. Люди с Малахова могут приехать в центр — не вопрос, но люди из центра не поедут на Балтийскую, чтобы подстричься. Это проверенная информация.

Поначалу барбершоп выживает — работает в минус, потом выходит «в ноль». Так происходит в любом деле.

Анника,

барбер:

— Мужская парикмахерская не самый прибыльный бизнес. Здесь не крутятся миллионы, как в фастфудах и магазинах одежды. Но заметьте, у нас нет ни одного барбершопа, который бы не окупился и сдулся. Это такая услуга — стричься нужно всем, так что клиентов хватит. Какая-то денежка идет. Не миллионы, ну и ладно.

Как стать барбером?

Этой специальности нет в техникумах и колледжах, но научиться искусству барберинга можно — вот несколько вариантов.

Прийти в барбершоп и попроситься в стажеры. Ножницы в руки дадут не сразу — сначала обучат основам, а потом позволят практиковаться на моделях. «За месяц можно что-то освоить, но нормальным мастером становятся только через год», — отмечает Анника.

Второй вариант — школа барберинга. В Барнауле мужских парикмахеров обучают в барбершопе Chop-Chop, сообщает сайт Top Barbershop. Раньше желающие научиться стричь мужчин ездили в Новосибирск или Москву. Обучение стоит от 50 до 200 тыс. рублей и занимает до двух месяцев.

Анника , сооснователь барбершопа «Бравада». Дмитрий Лямзин

Сколько зарабатывает барбер?

Заработок барбера зависит от графика работы и загруженности. В среднем — 40% платы за услугу. Зарплата может быть от 15 до 20 тыс. рублей в месяц, а может достигать 60−80 тыс.

Анника,

барбер: