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Выжить на мужской территории: как девушка из Барнаула открыла «дерзкий» барбершоп

Аннике Земляниной из Барнаула 26 лет, и она вместе с друзьями открыла барбершоп Bravada. Девушка рассказала, как за два месяца создать свое дело, почему среди барнаульских парикмахерских для мужчин нет конкуренции и как принимают женщин на «мужской территории».

Анника, сооснователь барбершопа «Бравада».
Анника, сооснователь барбершопа «Бравада».
Дмитрий Лямзин
Краткое содержание

Не парикмахерская

Первые барбершопы появились в Барнауле пять лет назад. Это такие же салоны, но исключительно для мужчин. При этом цены на услуги обычно выше, чем в парикмахерских «у дома», но они оправдываются бонусами. В зоне ожидания стоят игровые приставки, клиентов бесплатно угощают напитками — кофе, чаем или чем покрепче. Отличается и качество услуг. На клиента выделяется час, в то время как в обычных парикмахерских мужская стрижка длится 20−30 минут.

Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин

Мужская территория

Анника занялась барберингом в 2016 году. Девушка работала администратором в цирюльне Old Boy и там же училась орудовать ножницами и бритвой. В Барнауле на тот момент девушек-барберов не было, поскольку такие парикмахерские считались «мужской территорией». Так остается и сейчас, но к девушкам с опасной бритвой в цирюльнях относятся нормально.

Анника,
барбер:

— Так вышло, что я стала первым барбером-девушкой в Барнауле и открыла дорогу женщинам в местный мир бороды и мужских стрижек. В 2016 году считали, что нам здесь не место, — я столкнулась с большой агрессией. У девочек сейчас этого нет.

Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин

У Анники было большое желание работать в этой сфере. Ее привлекала свобода — отсутствие дресс-кода, график и творчество. Но девушке приходилось доказывать клиентам, что эта работа ей по зубам.

Анника,
барбер:

— В Old Boy согласились взять меня мастером, потому что это франшиза — в других городах у них уже работали девушки. Для Барнаула же подобное было в новинку, и начались проблемы. Тогда клиентов записывали по звонку, и люди не знали, к кому попадут. Они приходили ко мне и были в шоке. Некоторые придирались к татуировкам, воспринимали в штыки — в общем, предвзятое отношение, ведь девушки должны стричь девушек.

Такие ситуации случались не раз, но до скандалов ни одна из них не доходила. Решалось все просто — разговором. Со временем Анника начала вести запись клиентов самостоятельно, и больше сюрпризов не было. Мужчины знали, к кому идут, и даже специально отдавали свою голову в руки мастера-девушки.

Свое дело

За два года Анника сменила два места работы, набрала клиентскую базу и вместе с мужем Петром задумалась над открытием своего дела. Это требовало больших финансовых средств, которых у семьи не было. Зато были знакомые.

Алексей Алексеенко,
предприниматель:

— Я начал стричься у Петра года два назад. Мы сдружились, и я знал об их планах с Анникой. Когда у меня появились свободные деньги, предложил им открыть барбершоп. Тогда ребята отказались — им хотелось полностью свое дело.

В июле 2019 года Алексей снова пришел к супругам с тем же предложением, и они согласились. «Это судьба, второй шанс. Лучше сейчас, чем непонятно когда и как», — говорит Анника.

Через несколько дней после этого разговора нашли подходящее помещение на первом этаже жилого дома на проспекте Ленина. Оно полностью соответствовало требованиям — в самом центре города и недорогое.

Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин
Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин
Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин
Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин
Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин
Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин

Все делали сами: придумывали название, разрабатывали дизайн, ездили по магазинам и старались обжить помещение. Наняли только одного ремонтника для отделочных работ и обратились к мебельщику, который на заказ сделал всю мебель.

Анника,
барбер:

— Барбершоп «Бравада» — звучит, как нам кажется. У нас атмосфера свободы и самовыражения. Само слово означает что-то вроде «смелый поступок» или «дерзкая выходка», а это про нас. Мы молодые, дерзкие и смелые. А еще уверены, что мы круто стрижем и бреем и можем научить своих мастеров делать это так же хорошо.

С судьбоносного предложения Алексея до открытия барбершопа прошло ровно два месяца.

Свобода за 1,5 миллиона

Втроем они создавали парикмахерскую под себя — хотели сделать помещение функциональным и удобным. В планах было уложиться в миллион рублей, но потратили на 500 тыс. больше. По словам Анники, это все равно вышло дешевле, чем покупка франшизы — на нее уходит до 3 млн рублей.

Анника,
барбер:

— Во сколько обошлось одно рабочее место — сложно посчитать. Только для того, чтобы обустроить всю зону для мастеров, ушло чуть больше трети от общего бюджета. Недешево, но мы сделали ставку на удобство. Это и работников поможет удержать — если барберу нравятся условия, зачем ему куда-то уходить.

Основатели уверены, что лишние затраты оправданны. У каждого рабочего места установлены раковины, и клиенту не приходится бегать с полотенцем на голове через зал, а в зоне ожидания есть спортивный уголок с боксерской грушей.

Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин

Анника,
барбер:

— Барбершопы вообще сильно не отличаются, разве что атмосферой внутри. У всех разный дизайн, коллектив, подход, идея. У нас, например, много места — 80 «квадратов». Это совпадает с нашей концепцией свободы.

Основатели «Бравады» не станут продавать свой бренд по франчайзингу. Когда бизнес начнет приносить прибыль, они подумают над развитием сети цирюлен.

Анника,
барбер

— Это гораздо выгоднее, чем отдать детище и получать деньги. Можно открыть сеть из трех-четырех парикмахерских, но для начала нужно окупить существующую точку.

Барбершоп Bravada работает только два месяца, но «дела идут», появляются новые клиенты. Основатели ожидали худших показателей.

Барбершоп «Бравада».
Барбершоп «Бравада».
Дмитрий Лямзин

Конкуренция и выживание

В Барнауле рынок барбершопов ненасыщенный. По данным 2GIS, в городе их 12. Четыре расположены в спальных районах, остальные — на проспекте Ленина и улице Молодежной. «Но в этом бизнесе все равно нет конкуренции», — говорят создатели Bravada.

Анника,
барбер:

— В центре их много, потому что вся жизнь здесь. Люди с Малахова могут приехать в центр — не вопрос, но люди из центра не поедут на Балтийскую, чтобы подстричься. Это проверенная информация.

Поначалу барбершоп выживает — работает в минус, потом выходит «в ноль». Так происходит в любом деле.

Анника,
барбер:

— Мужская парикмахерская не самый прибыльный бизнес. Здесь не крутятся миллионы, как в фастфудах и магазинах одежды. Но заметьте, у нас нет ни одного барбершопа, который бы не окупился и сдулся. Это такая услуга — стричься нужно всем, так что клиентов хватит. Какая-то денежка идет. Не миллионы, ну и ладно.

Как стать барбером?

Этой специальности нет в техникумах и колледжах, но научиться искусству барберинга можно — вот несколько вариантов.

Прийти в барбершоп и попроситься в стажеры. Ножницы в руки дадут не сразу — сначала обучат основам, а потом позволят практиковаться на моделях. «За месяц можно что-то освоить, но нормальным мастером становятся только через год», — отмечает Анника.

Второй вариант — школа барберинга. В Барнауле мужских парикмахеров обучают в барбершопе Chop-Chop, сообщает сайт Top Barbershop. Раньше желающие научиться стричь мужчин ездили в Новосибирск или Москву. Обучение стоит от 50 до 200 тыс. рублей и занимает до двух месяцев.

Анника, сооснователь барбершопа «Бравада».
Анника, сооснователь барбершопа «Бравада».
Дмитрий Лямзин

Сколько зарабатывает барбер?

Заработок барбера зависит от графика работы и загруженности. В среднем — 40% платы за услугу. Зарплата может быть от 15 до 20 тыс. рублей в месяц, а может достигать 60−80 тыс.

Анника,
барбер:

— Если каждый день работать, можно и 100 тысяч получать. Нет никакого фиксированного заработка, за выход тоже не платят — только процент. У кого-то он больше за счет опыта.

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