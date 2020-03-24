Въездные ворота «Алютех»

Ворота — традиционная и популярная форма охраны периметра, наряду с видеонаблюдением она остается одной из самых эффективных. Краткое руководство по выбору идеальных въездных ворот поможет определиться с покупкой.

Распашные ворота vs раздвижные ворота «Алютех»

Есть много причин, почему выбор распашных ворот может быть идеальным вариантом для вас по сравнению с раздвижными воротами. И наоборот. Итак, распашные работают практически беззвучно, что делает их идеальными для места, где следует соблюдать тишину. Они также открываются и закрываются очень плавно, что делает их простым, но эффективным вариантом. Можно изменить направление открытия в зависимости от требований. Если достаточно места для того, чтобы ворота полностью открылись, и «дуги», распашные ворота — отличный вариант.

Раздвижные подойдут там, где больше пространства. Они отъезжают в сторону вдоль забора, тем самым экономя полезную площадь на подъездной дорожке.

Как только определились с моделью — распашные или сдвижные — можно переходить к выбору дизайна. Ворота могут быть разными по своему внешнему виду:

В виде решетки , сквозь которую будет виден двор ( улица). Выполняются из алюминиевого профиля.

сквозь которую будет виден двор улица). Выполняются из алюминиевого профиля. Сплошные с рисунком микроволна. Изготавливают из сэндвич-панелей или роллетного профиля.

Комбинированные. Снизу сплошные , сверху планки для обзора.

Помимо сэндвич-панелей и алюминиевого профиля может использоваться иное заполнение ворот — металлическая сетка, дерево (доска), лист металлопрофиля.

Ворота «Алютех» выполняются в нескольких популярных цветах: черные, бордовые, серые, зеленые, синие и так далее. Модели могут иметь входную калитку для пешеходов.

Автоматика на страже безопасности

Автоматические ворота поставляются с датчиками и пультами дистанционного управления, которые обеспечивают контроль вашей безопасности.

Ворота «Алютех» с электроприводом изготовлены из высокопрочных материалов, отлично подходят для беспилотных зон с небольшим объемом движения. Управление интуитивно понятное, не требует специальных навыков. Плюс дистанционного управления очевиден: можно открыть ворота, находясь в своем авто или гараже. Радиус действия сигнала достаточный, чтобы открыть въезд для ваших гостей, находясь в доме. Погода не влияет на работу механизмов, автоматика функционирует в дождь, при сильных морозах, сырости.

Ну и последнее: ворота — лицо вашего участка, будь то дом, территория производства, офиса. Солидный въезд с автоматическим управлением — это не только функциональность, но и престиж.