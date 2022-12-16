Вклад со ставкой до 9,5% и карта Мир-UnionPay в подарок: РСХБ запускает предновогоднюю акцию*

— Линейка вкладов «Доходный» пользуется большой популярностью у наших клиентов за счет привлекательных ставок и удобства в обслуживании. Акция «Лови момент» особенно актуальна перед Новым годом, когда приходит время строить планы и выбирать стратегии обращения с финансами на будущий год. Но это не все сюрпризы. Клиентам, которые в рамках акции оформят вклад на сумму от 1 млн рублей, мы подарим карту Мир-UnionPay, которая станет удобным платежным средством в путешествиях по России и за рубежом в новом году, — отметила директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.
Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 000 рублей, максимальная сумма не ограничена. Выплата процентов при открытии вклада по акции производится в конце срока. Возможность пополнения вклада не предусмотрена.
Открыть вклад в рамках акции можно в период с 12 декабря 2022 года по 31 января 2023 г.
* Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
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