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#ВКЛЮЧАЙСЯАТР: когда стартует главный молодежный форум Алтая и что там будет

С 9 по 14 июня в комплексе «Сибирское подворье» (Белокуриха) пройдет ХI Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития». В этом году на нем соберутся более 1500 молодых людей от 18 до 30 лет, почетных гостей, наставников, медийных персон, российских и зарубежных экспертов.

Молодежный форум "Алтай. Точки Роста".
Молодежный форум "Алтай. Точки Роста".
архив компании "МегаФон"

За десятилетнюю историю на форуме побывали более 15 000 человек из 62 регионов России и 43 стран мира из числа молодых предпринимателей, лидеров НКО, управленцев в различных сферах деятельности. Всю неделю на сайте altapress.ru мы будем освещать это масштабное бизнес-событие

Участников ждут мастер-классы, лекции, тренд-сессии, спортивные соревнования. Программа форума включает в себя 14 направлений по развитию молодежного предпринимательства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма и так далее.

Презентация линейки тарифов &quot;Включайся!&quot; от &quot;МегаФона&quot;.
Презентация линейки тарифов «Включайся!» от «МегаФона».
пресс-служба «МегаФона»

Спикерами выступят успешные представители разных профессий и медиаперсоны со всей страны. В их числе депутат Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, известный режиссер Борис Грачевский, актер Владислав Канопка (сериал «Молодежка»), участник телепроекта «Песни» на ТНТ Денис Гладких.

Наталья Кувшинова (фракция «Единой России»).
Наталья Кувшинова (фракция «Единой России»).
Фото из архива пресс-службы Правительства

С самого утра и до поздней ночи на форуме будут работать 20 различных площадок: «Мой бизнес», «Агропрорыв», «Будь здоров», «Большой Алтай», «Живи спортом» и другие.

На площадке «Мой бизнес» предпринимателей научат правильно позиционировать себя, создавать образ эксперта своего дела и формировать стратегии развития. Здесь же советник первых лиц нефтегазовых сервисных компаний Руслан Гизялетдинов проведет мастер-класс по нетворкингу — налаживанию полезных знакомств.

На площадке «Школа лидеров» соберутся управенцы, где обсудят социальные инициативы. А на театральной платформе научат создавать здесь и сейчас творческий продукт, «прокачивать» его и реализовывать в короткий срок.

Рукопожатие.
Рукопожатие.
СС0

На площадке по развитию медиа и информационного пространства «Медиадвиж» выступят краевые медиаперсоны и владельцы Digital-агентств, а с помощью телемоста будет налажен диалог со спикерами из других регионов.

В течение всей недели на площадке будет работать специальная мобильная базовая станция МегаФона. Она обеспечит гостей и участников форума не только надежной мобильной связью, но и скоростным 4G-интернетом. Именно благодаря оборудованию оператора на АТР будут работать пресс-центр, телемосты и более тысячи смартфонов.

Еще организаторами форума будет подготовлена площадка для проведению интервью с экспертами под лозунгом #какдудь. Приглашенные профессиональные блогеры от компании «МегаФон» расскажут о способах построения медиа в онлайн-пространстве и на своем примере покажут, как это делается на практике. Например, в перерывах между лекциями они запишут с экспертами интервью и снимут «острые репортажи».

Увидеть все происходящее на форуме вы можете на сайте altapress.ru — вместе с компанией «МегаФон» мы будем делиться самыми интересными историями, достижениями и яркими событиями в формате «Дневник АТР».

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