ВКЛЮЧАЙСЯАТР: когда стартует главный молодежный форум Алтая и что там будет

С 9 по 14 июня в комплексе «Сибирское подворье» (Белокуриха) пройдет ХI Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития». В этом году на нем соберутся более 1500 молодых людей от 18 до 30 лет, почетных гостей, наставников, медийных персон, российских и зарубежных экспертов.

За десятилетнюю историю на форуме побывали более 15 000 человек из 62 регионов России и 43 стран мира из числа молодых предпринимателей, лидеров НКО, управленцев в различных сферах деятельности. Всю неделю на сайте altapress.ru мы будем освещать это масштабное бизнес-событие

Участников ждут мастер-классы, лекции, тренд-сессии, спортивные соревнования. Программа форума включает в себя 14 направлений по развитию молодежного предпринимательства, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, туризма и так далее.

Презентация линейки тарифов «Включайся!» от «МегаФона». пресс-служба «МегаФона»

Спикерами выступят успешные представители разных профессий и медиаперсоны со всей страны. В их числе депутат Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, известный режиссер Борис Грачевский, актер Владислав Канопка (сериал «Молодежка»), участник телепроекта «Песни» на ТНТ Денис Гладких.

Наталья Кувшинова ( фракция «Единой России»). Фото из архива пресс-службы Правительства

С самого утра и до поздней ночи на форуме будут работать 20 различных площадок: «Мой бизнес», «Агропрорыв», «Будь здоров», «Большой Алтай», «Живи спортом» и другие.

На площадке «Мой бизнес» предпринимателей научат правильно позиционировать себя, создавать образ эксперта своего дела и формировать стратегии развития. Здесь же советник первых лиц нефтегазовых сервисных компаний Руслан Гизялетдинов проведет мастер-класс по нетворкингу — налаживанию полезных знакомств.

На площадке «Школа лидеров» соберутся управенцы, где обсудят социальные инициативы. А на театральной платформе научат создавать здесь и сейчас творческий продукт, «прокачивать» его и реализовывать в короткий срок.

Рукопожатие. СС0

На площадке по развитию медиа и информационного пространства «Медиадвиж» выступят краевые медиаперсоны и владельцы Digital-агентств, а с помощью телемоста будет налажен диалог со спикерами из других регионов.

В течение всей недели на площадке будет работать специальная мобильная базовая станция МегаФона. Она обеспечит гостей и участников форума не только надежной мобильной связью, но и скоростным 4G-интернетом. Именно благодаря оборудованию оператора на АТР будут работать пресс-центр, телемосты и более тысячи смартфонов.

Еще организаторами форума будет подготовлена площадка для проведению интервью с экспертами под лозунгом #какдудь. Приглашенные профессиональные блогеры от компании «МегаФон» расскажут о способах построения медиа в онлайн-пространстве и на своем примере покажут, как это делается на практике. Например, в перерывах между лекциями они запишут с экспертами интервью и снимут «острые репортажи».

Увидеть все происходящее на форуме вы можете на сайте altapress.ru — вместе с компанией «МегаФон» мы будем делиться самыми интересными историями, достижениями и яркими событиями в формате «Дневник АТР».