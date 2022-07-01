1 июля
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Вкусные телерецепты: «Ростелеком» показал Wink на гастрономическом фестивале «Ах! Фест — 2022»

«Ростелеком» выступил партнером пятого юбилейного гастрономического фестиваля «Ах! Фест — 2022», который прошел в семейном комплексе «Алтайское Холмогорье» в селе Алтайское Алтайского края. Компания показала на празднике серию короткометражных фильмов из коллекции цифрового видеосервиса Wink, а также наградила участников развлекательной программы.

Гастрономический фестиваль «Ах! Фест – 2022»
Гастрономический фестиваль «Ах! Фест – 2022»
Фото предоставлено компанией ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» разместил на своей площадке шатер с мягкими пуфами, зоной зарядки и ТВ-монитором. В течение дня оператор провел с помощью Wink четыре показа серии российских короткометражных художественных фильмов фестиваля «Свободное кино» (12+) про необычные случаи с обычными людьми, а также мультфильма «Пчелка Майя и кубок меда».

— Сегодня Wink объединяет более 400 телеканалов интерактивного телевидения и 60 тысяч позиций онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов и концертов. На платформе также размещены аудиокниги, караоке и облачные игры. В этом году «Ах! Фест» был посвящен гастроботанике — дисциплине, которая развивает возможности применения овощей и растений неизвестных или необычных для гастрономии. Чтобы подчеркнуть, что в нашем видеосервисе можно найти любую полезную информацию, мы распечатали рецепты из трав и овощей из телепрограмм о приготовлении еды, и с удовольствием дарили их гостям фестиваля, — сообщила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала «Ростелекома» Полина Азмеева.

На площадке «Ростелекома» промоутеры развлекали детей игрой в большие пазлы. А на главной сцене фестиваля компания наградила участников конкурса «Повтори мелодию на бубнах и барабанах» наборами для путешественников. Победители получили в подарок дождевик, термокружку, монопод, зарядное устройство для телефона и другие сувениры.

— В этом году «Ах! Фест» посетили более пяти тысяч гостей из разных регионов России. Благодаря нашим партнерам праздник получился ярким, вкусным и разнообразным. На нем было все — дегустации блюд, мастер-классы от шеф-поваров, чайные церемонии, детская анимация и много живой музыки. Спасибо «Ростелекому» за сотрудничество и поддержку фестиваля, — отметила куратор мероприятия Олеся Лободина.

Справка

Ежегодный гастрономический фестиваль «Ах! Фест» посвящен развитию новой алтайской кухни, популяризации здорового образа жизни и уникальных местных экологических продуктов. В течение двухдневного праздника в этот раз гости съели 450 порций кундюбок, 283 кг холмогорского плова, 22 метра шаурмы и 170 литров алтайских зеленых щей с лопухом.

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