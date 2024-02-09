Тысяча вкусных подарков от «Любовь и суши»

С 9 февраля по 31 марта 2024 года можно попытать удачу, поучаствовав в новом масштабном розыгрыше подарков от доставки еды «Любовь и суши». Для этого нужно зайти на сайт розыгрыша.
Правила розыгрыша "Колесо Фортуны с «Любовь и суши»"*
- Общее количество призов — 1000.
- Некоторые призы применяются в виде промокодов при наличии определенной суммы минимального заказа на сайте бренда «Любовь и суши».
- У каждого участника розыгрыша есть одна попытка.
- Вы гарантировано получаете какой-либо подарок.
- Подробные правила указаны по ссылке.
- Применить промокоды (купоны), выигранные в розыгрыше можно только на сайте lubovsushi.ru.
Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 3852 59-11-99
+18
* Колесо Фортуны — интерактивная игра на сайте розыгрыша с подарками в виде промокодов (купонов)
Организатор розыгрыша ИП Волжин Д. Д. ОГРНИП: 321040000011554. Полные условия розыгрыша на сайте.
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