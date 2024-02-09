9 февраля
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Тысяча вкусных подарков от «Любовь и суши»

«Любовь и суши» — популярная доставка еды в Барнауле. У компании более 680 отзывов на 2ГИС и 20 000 подписчиков в социальных сетях. Менее, чем за год работы (компания открылась в марте 2023 года), роллы бренда «Любовь и суши» попробовали более 100 000 барнаульцев.

Крутите Колесо Фортуны* и получайте вкусные подарки от «Любовь и суши»!
Крутите Колесо Фортуны* и получайте вкусные подарки от «Любовь и суши»!
Фото предоставлено ИП Волжин Д. Д.

С 9 февраля по 31 марта 2024 года можно попытать удачу, поучаствовав в новом масштабном розыгрыше подарков от доставки еды «Любовь и суши». Для этого нужно зайти на сайт розыгрыша.

Никаких сложных регистраций: нужно ввести только номер телефона и можно играть в Колесо Фортуны.
Никаких сложных регистраций: нужно ввести только номер телефона и можно играть в Колесо Фортуны.
Фото предоставлено ИП Волжин Д. Д.


Правила розыгрыша "Колесо Фортуны с «Любовь и суши»"*

  • Общее количество призов — 1000.
  • Некоторые призы применяются в виде промокодов при наличии определенной суммы минимального заказа на сайте бренда «Любовь и суши».
  • У каждого участника розыгрыша есть одна попытка.
  • Вы гарантировано получаете какой-либо подарок.
  • Подробные правила указаны по ссылке.
  • Применить промокоды (купоны), выигранные в розыгрыше можно только на сайте lubovsushi.ru.


Сайт: lubovsushi.ru
Телефон: +7 3852 59-11-99

+18

* Колесо Фортуны — интерактивная игра на сайте розыгрыша с подарками в виде промокодов (купонов)

Организатор розыгрыша ИП Волжин Д. Д. ОГРНИП: 321040000011554. Полные условия розыгрыша на сайте.

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