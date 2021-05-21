Вкусно и весело. В Барнауле пройдет открытие нового магазина Kruger Haus

Юбилейный пятый магазин сети Kruger Haus заработает в Барнауле 21 мая. Владельцы фирменных торговых точек говорят: «В день открытия мы подарим покупателям приятные скидки до 30%, вкусные дегустации и зажигательные танцы от аниматоров».

Недавно у Kruger Haus появился новый магазин в Новосибирске. На сытном мероприятии побывали постоянные покупатели и «новички». Все они в один голос уверяют: «Благодаря Kruger Haus мы можем баловать себя и семью деликатесами. Такой вот получается ресторанчик с выездом на дом».

Магазин Kruger Haus. Фото: Виктор Храмов

В ассортименте магазина много закусок. В меню: чипсы, сырные палочки, картофель фри и разнообразные соусы. Повара готовят заказы прямо при клиентах, чтобы те могли отведать блюда с пылу, с жару.

Магазин Kruger Haus. Фото: Виктор Храмов

Kruger Haus предлагает широкий выбор безалкогольных напитков, среди которых живой квас, бодрящие лимонады и безалкогольное пиво. Последнее, по традиции, продают в увесистых стеклянных банках.

Магазин Kruger Haus. Фото: Виктор Храмов

Kruger Haus работает с надежными, проверенными поставщиками. Качество продукции соблюдается системами госконтроля.

Магазин Kruger Haus. Фото: Виктор Храмов

Команда сотрудников старается обеспечивать высокий уровень комфорта для клиентов. И покупатели отвечают на это взаимностью. Утверждают: «В магазинах сети вкусно и уютно».

Магазин Kruger Haus. Фото: Виктор Храмов

Покупатели рассказали, какие лакомства из меню нравятся им больше всего. Самых душевных похвал удостоилась рыба горячего копчения — семга, терпуг, горбуша, морской окунь и камбала.

Наталья , клиентка сети Kruger Haus:

— Я попробовала терпуг (рыбу из семейства лучеперых рыб — Прим. altapress.ru), он буквально тает во рту. А с соусом — так вообще сказка!

Игорь , клиент сети Kruger Haus:

— Копченая щука — редкая «птица» даже в рыбных магазинах. Поэтому я купил сразу три штуки. Точно хватит на всю семью.

Ольга , клиентка сети Kruger Haus:

— В заведении очень вкусные чипсы. Я заказала два вида — из картофельного пюре и с кожурой из целого картофеля. Вторые особенно вкусные. Звонко хрустят и не пересоленные.

Справка

Магазины ценятся за богатый ассортимент, достойное обслуживание и приятные цены.

21 мая стартует работа 5-й барнаульской точки Kruger Haus по адресу: ул. Сергея Семенова, 10.

Торговая сеть приглашает барнаульцев за вкусными покупками.

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