Вкусно-полезно! Натуральные фиточаи ТМ «Алфит» пополнили свою линейку

Зеленый чай с имбирем и мятой Эта восхитительная смесь сочетает в себе зеленый чай, корень имбиря и лист мяты, которые содержат антиоксиданты, поддерживающие общее состояние здоровья.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»

Черный чай с малиной и медом Ароматы черного чая, малины и меда гармонично сочетаются, образуя приятный ягодный вкус. Компоненты чая дополнят ваш рацион важными витаминами и минералами.

Банный чай с таволгой Травяной чай — пожалуй, лучший напиток после банных процедур. Травы, входящие в состав сбора, насыщают организм витаминами, улучшают кровообращение, ускоряют вывод шлаков и токсинов.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»

Наслаждайтесь оригинальным, приятным вкусом натурального травяного чая каждый день!

Наши гранулы бережно сохранили для вас целебные силы алтайских растений.

В серию входят: Чага с чабрецом и шиповником.

Гибискус с мелиссой и душицей.

Согревающий глинтвейн.

Противопростудный с ромашкой и эхинацеей.

Витаминный с облепихой и малиной.

Также, по просьбам наших потребителей, мы расширили линейку пакетированных чаев «Целебная чага Алтая».

Вкусный сибирский чай из чаги — это общеукрепляющее и иммуномодулирующее средство. Чага повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям. Применяется при заболеваниях ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, органах дыхания, при общем ослаблении организма.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»

Целебная чага Алтая с золотым корнем Золотой корень в составе чая — это популярный природный адаптоген, антиоксидант, иммуномодулятор. Повышает сопротивляемость организма к стрессам и усталости.

Целебная чага Алтая с лимонником Лимонник обладает тонизирующим и адаптогенным эффектами. Дополнительно обогащает чай витаминами С и Е. Усиливает воздействие чаги на организм.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»

Целебная чага Алтая с лопухом Лопух «отвечает» за выведение токсинов из организма. Обладает антиоксидантным и гепатопротекторным действиями. Усиливает воздействие чаги на организм.

А для более сладкого чаепития мы приготовили для вас ягодный мед с облепихой, клюквой, малиной и черной смородиной.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»

Надеемся, что целебная продукция из алтайских трав поможет вам на пути к здоровью!

Приобрести продукцию ТМ «Алфит» можно в торговых точках предприятия по ценам производителя в Барнауле:

Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43

Телефон +7 ( 385 2) 34−30−83

Гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж.

Телефон +7−983−103−61−47

Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», 6 этаж, Змеиногорский тр-т, 110

Телефон +7−905−983−97−42

Гостиница «Колос», 1 этаж, ул. Молодежная, 25.

Телефон +7−905−983−97−35

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