Вкусно-полезно! Натуральные фиточаи ТМ «Алфит» пополнили свою линейку

Эта восхитительная смесь сочетает в себе зеленый чай, корень имбиря и лист мяты, которые содержат антиоксиданты, поддерживающие общее состояние здоровья.
Ароматы черного чая, малины и меда гармонично сочетаются, образуя приятный ягодный вкус. Компоненты чая дополнят ваш рацион важными витаминами и минералами.
Травяной чай — пожалуй, лучший напиток после банных процедур. Травы, входящие в состав сбора, насыщают организм витаминами, улучшают кровообращение, ускоряют вывод шлаков и токсинов.
Наслаждайтесь оригинальным, приятным вкусом натурального травяного чая каждый день!
Наши гранулы бережно сохранили для вас целебные силы алтайских растений.
В серию входят:
- Чага с чабрецом и шиповником.
- Гибискус с мелиссой и душицей.
- Согревающий глинтвейн.
- Противопростудный с ромашкой и эхинацеей.
- Витаминный с облепихой и малиной.
Также, по просьбам наших потребителей, мы расширили линейку пакетированных чаев «Целебная чага Алтая».
Вкусный сибирский чай из чаги — это общеукрепляющее и иммуномодулирующее средство. Чага повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям. Применяется при заболеваниях ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, органах дыхания, при общем ослаблении организма.
Золотой корень в составе чая — это популярный природный адаптоген, антиоксидант, иммуномодулятор. Повышает сопротивляемость организма к стрессам и усталости.
Лимонник обладает тонизирующим и адаптогенным эффектами. Дополнительно обогащает чай витаминами С и Е. Усиливает воздействие чаги на организм.
Лопух «отвечает» за выведение токсинов из организма. Обладает антиоксидантным и гепатопротекторным действиями. Усиливает воздействие чаги на организм.
А для более сладкого чаепития мы приготовили для вас ягодный мед с облепихой, клюквой, малиной и черной смородиной.
Надеемся, что целебная продукция из алтайских трав поможет вам на пути к здоровью!
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Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43
- Телефон +7 (385 2) 34−30−83
Гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж.
- Телефон +7−983−103−61−47
Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», 6 этаж, Змеиногорский тр-т, 110
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Гостиница «Колос», 1 этаж, ул. Молодежная, 25.
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