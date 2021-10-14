14 октября 4°C
﻿
Потребитель
51

Вкусно-полезно! Натуральные фиточаи ТМ «Алфит» пополнили свою линейку

Линейка травяных чаев из натуральных растительных гранул ООО «Фармацевтический завод «Гален» пополнилась тремя новыми видами.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»
Зеленый чай с имбирем и мятой

Эта восхитительная смесь сочетает в себе зеленый чай, корень имбиря и лист мяты, которые содержат антиоксиданты, поддерживающие общее состояние здоровья.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»
Черный чай с малиной и медом

Ароматы черного чая, малины и меда гармонично сочетаются, образуя приятный ягодный вкус. Компоненты чая дополнят ваш рацион важными витаминами и минералами.

Банный чай с таволгой

Травяной чай — пожалуй, лучший напиток после банных процедур. Травы, входящие в состав сбора, насыщают организм витаминами, улучшают кровообращение, ускоряют вывод шлаков и токсинов.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»

Наслаждайтесь оригинальным, приятным вкусом натурального травяного чая каждый день!

Наши гранулы бережно сохранили для вас целебные силы алтайских растений.

В серию входят:

  • Чага с чабрецом и шиповником.
  • Гибискус с мелиссой и душицей.
  • Согревающий глинтвейн.
  • Противопростудный с ромашкой и эхинацеей.
  • Витаминный с облепихой и малиной.

Также, по просьбам наших потребителей, мы расширили линейку пакетированных чаев «Целебная чага Алтая».

Вкусный сибирский чай из чаги — это общеукрепляющее и иммуномодулирующее средство. Чага повышает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям. Применяется при заболеваниях ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, органах дыхания, при общем ослаблении организма.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»
Целебная чага Алтая с золотым корнем

Золотой корень в составе чая — это популярный природный адаптоген, антиоксидант, иммуномодулятор. Повышает сопротивляемость организма к стрессам и усталости.

Целебная чага Алтая с лимонником

Лимонник обладает тонизирующим и адаптогенным эффектами. Дополнительно обогащает чай витаминами С и Е. Усиливает воздействие чаги на организм.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»
Целебная чага Алтая с лопухом

Лопух «отвечает» за выведение токсинов из организма. Обладает антиоксидантным и гепатопротекторным действиями. Усиливает воздействие чаги на организм.

А для более сладкого чаепития мы приготовили для вас ягодный мед с облепихой, клюквой, малиной и черной смородиной.

ООО «Фармацевтический завод «Гален»

Надеемся, что целебная продукция из алтайских трав поможет вам на пути к здоровью!

Приобрести продукцию ТМ «Алфит» можно в торговых точках предприятия по ценам производителя в Барнауле:

Фитоцентр «Алфит», ул. Островского, 43

  • Телефон +7 (385 2) 34−30−83

Гостиница «Турист», пр. Красноармейский, 72, 1 этаж.

  • Телефон +7−983−103−61−47

Алтайский краевой онкологический диспансер «Надежда», 6 этаж, Змеиногорский тр-т, 110

  • Телефон +7−905−983−97−42

Гостиница «Колос», 1 этаж, ул. Молодежная, 25.

  • Телефон +7−905−983−97−35

Наш сайт: http://alfit.ru

Отдел посылок: https://fitoterapevt.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость