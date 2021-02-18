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18 февраля
Потребитель

Владельцы ТЭЦ в Барнауле объяснили, почему в домах «африка», когда на улице потеплело

На улице потеплело — и в домах стало жарко. Не просто жарко — буквально «африка». Почему ТЭЦ не реагирует оперативно на изменение погоды? Почему электростанции не понижают температуру теплоносителя, подаваемого в сеть? На этот вопрос ответил технический директор «Сибирской генерирующей компании» Олег Петров в ходе интернет-конференции, прошедшей 17 февраля.

Жар и холод
Жар и холод

Нельзя резко

Резко повысить или понизить температуру подаваемого в сеть теплоносителя ТЭЦ не может, объяснил энергетик.

Станция — это не автомобиль, где на педальку газа нажал — он поехал быстрее, на педальку тормоза нажал — он остановился. Такое резкое повышение или понижение приведет к порывам на тепловых сетях.

Это связано с температурным расширением трубопроводов, с работой компенсаторов и так далее. Мы на станциях меняем температуру теплоносителя один раз в двое суток, — объяснил энергетик.

Порыв на теплотрассе в Барнауле.
Порыв на теплотрассе в Барнауле.
barnaul.org

Система инерционна

Кроме того, после того, температуру теплоносителя на ТЭЦ снизили, жители почувствуют это не сразу. Иногда — только через 10 часов.

Длина теплотрассы до города, — это километры, а иногда и десятки километров. Пока вода протечет по этим трубам и дойдет до потребителя, проходит время, — сказал Петров.

Внутридомовое отопление.
Внутридомовое отопление.
Анна Зайкова

Кто отвечает за дом

Регулировать температуру в каждом доме должна жилищная организация — управляющая компания, которая обслуживает дом, или ТСЖ. Жилищные организации имеют возможность это сделать, «поработав» с элеваторным узлом.

Мы не можем регулировать температуру в каждом доме — мы регулируем температуру в городе в целом, — сказал энергетик.

Петров также сказал, что энергетики не могу повлиять на управляющие компании. Это могут сделать сами жильцы дома, которые, собственно, нанимают управляющую организацию. И платят ей за работу.

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