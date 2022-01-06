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Власти Алтайского края утвердили щадящий рост тарифов на электроэнергию в 2022 году

Накануне Нового года в Алтайском крае утвердили новые тарифы на электроэнергию для населения. По сравнению с прошлым годом рост тарифов щадящий и ниже уровня инфляции прошедшего года. Тарифы на свет, как и раньше, увеличатся с 1 июля 2022 года. Altapress.ru выяснял, насколько они подрастут.

Электричество.
Электричество.
Pixabay.com

Если в прошлом году тарифы на электроэнергию для населения подросли почти на 5% (1 июля к 1 июля 2020 года), то в 2022-м увеличение будет более щадящим.

Это следует из решения управления края по госрегулированию цен и тарифов № 561, подписанного 24 декабря.

С 1 июля 2022 года установлены такие тарифы на электроэнергию для населения Алтайского края.

Городское население с газовыми плитами: до 30 июня 4,50 рублей, с 1 июля 4,68 (+4%). Городское население со стационарными электроплитами: до 30 июня — 3,67 рублей, с 1 июля — 3,81 рублей (+3,8%). Сельское население: до 30 июня — 3,52 рублей за киловатт-час, с 1 июля — 3,66 рублей (+3,97%).

В то же время, по предварительным оценкам Росстата, инфляция в 2021 году составила 8,39%.

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