Власти готовы освободить россиян от налога на сдачу бутылок

В России могут быть отменены налоги на доходы физических лиц, полученных от сдачи отходов и вторсырья на переработку, пишет « Российская газета ».

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что сейчас норма об отмене НДФЛ работает только в отношении макулатуры. Но она может быть расширена, считает он.

По словам Бурматова, когда отменяли налоги на доходы от сдачи макулатуры, это было «выгодно всем». И если со стеклотарой, металлом, пластиком будет тоже выгодно — то эти налоги тоже надо отменить.

Бурматов также привел в пример опыт СССР 1980-х годов, когда система обращения с отходами (сбор макулатуры и металлолома, вторичное использование стеклотары) была более эффективной, чем сейчас, пишет «Росбалт». Кое-что из этого советского опыта имеет смысл взять на вооружение сегодня, уверен Бурматов.