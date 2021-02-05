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Власти готовы освободить россиян от налога на сдачу бутылок

В России могут быть отменены налоги на доходы физических лиц, полученных от сдачи отходов и вторсырья на переработку, пишет «Российская газета».

Пластиковые бутылки
Пластиковые бутылки
СС0

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов напомнил, что сейчас норма об отмене НДФЛ работает только в отношении макулатуры. Но она может быть расширена, считает он.

По словам Бурматова, когда отменяли налоги на доходы от сдачи макулатуры, это было «выгодно всем». И если со стеклотарой, металлом, пластиком будет тоже выгодно — то эти налоги тоже надо отменить.

Бурматов также привел в пример опыт СССР 1980-х годов, когда система обращения с отходами (сбор макулатуры и металлолома, вторичное использование стеклотары) была более эффективной, чем сейчас, пишет «Росбалт». Кое-что из этого советского опыта имеет смысл взять на вооружение сегодня, уверен Бурматов.

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