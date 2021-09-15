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Власти намерены отключать интернет и связь при любых ЧС. Подробности

Минцифры подготовило постановление правительства РФ, которое позволит уже с марта будущего года ограничивать и полностью блокировать любые сети и средства связи во время чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

Интернет-каналы.
Интернет-каналы.
СС0

«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера… Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи и средств связи принимается Минцифры России во взаимодействии с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне чрезвычайной ситуации, обоснованных предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе, подготовленном Минцифры.

Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Предложения соответствующего координационного органа доводятся до Минцифры с использованием любых видов связи, в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и рассматриваются незамедлительно.

Решение о приоритетном использовании сетей связи и средств связи принимается исходя из наличия технической возможности у операторов связи и обеспечения связи в первую очередь для правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти.

Ноутбук, интернет.
Ноутбук, интернет.
CC0

Операторы связи

Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Также Минцифры в ходе проведения тренировок с операторами связи, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления для определения готовности сетей связи к угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и восстановлению сетей связи при чрезвычайной ситуации организует отработку вопросов приоритетного использования сетей связи и средств связи, приостановления или ограничения их использования.

Документ предполагается к вступлению в силу с 1 марта 2022 года и должен действовать в течение шести лет.

Вышка сотовой связи.
Вышка сотовой связи.
altapress.ru

Прогноз

Ранее глава отдела расследований Bellingcat Христо Грозев со ссылкой «на источники» сообщал, что власти России планируют в ближайшие два года снизить скорость зарубежного сегмента интернета до 24 Кбит/с.

По его словам, существует план «уничтожения интернета в РФ» через систему аккредитации хостинг-провайдеров.

Компании должны будут предоставлять полную информацию о пользователях, в том числе SSL-сессии, логины и IP-адреса.

В результате интернет полностью утратит анонимность.

Хостинг-провайдерам, которые откажутся проходить аккредитацию, в течение двух лет ограничат скорость до 24 Кбит/с, прогнозирует Грозев. На такой скорости в 90-е подключались к сети через телефон. Замедление может коснуться, в частности, YouTube и Twitter. Фактически это отрежет россиян от интернета, опасается эксперт, пишет «Росбалт».

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