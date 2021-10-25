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Власти объяснили рубки леса рядом с поселком Кирова в Барнауле

Рубки леса в районе поселка Кирова в Барнауле связаны с заготовкой древесины, которую осуществляет по муниципальному контракту краевым автономным учреждением «Алтайлес».

Вырубка леса в Барнауле.
Вырубка леса в Барнауле.
предоставлено altapress.ru

Проверку по факту рубок проводит межрайонная природоохранная прокуратура совместно с госинспекторами лесного и пожарного надзора в лесах управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.

К настоящему времени установлено, что рубки ведутся на территории городских лесов, которые находятся в ведении органов местного самоуправления, а полномочия Минприроды Алтайского края не распространяются на категории земель, не относящиеся к государственному лесному фонду.

Ленточный бор.
Ленточный бор.
Фото: архив холдинговой компании «Алтайлес»

В этой связи все мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов обеспечивает администрация Барнаула.

Выборочная санитарная заготовка леса в поселке Кирова (улица Хвойная, улица Земляничная, база АлтГТУ) проводится на основании Договора купли-продажи лесных насаждений (№ 497 от 26.08.2021), заключенного между Комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула и КАУ «Алтайлес» в рамках муниципального контракта от 28.04.2021 № 03173003019210004300001.

Вырубки в Кировском бору.
Вырубки в Кировском бору.
Предоставлено Татьяной Черниковой.

Именно этот документ является основанием для исполнения КАУ «Алтайлес» взятых на себя обязательств по выполнению работ в объемах, указанных заказчиком.

Согласно Приложению договора суммарно заготовке подлежит 498 кубометров древесины хвойной породы (сосна) на площади 21,1 га лесничества «Городские леса города Барнаула».

При этом помимо государственных заданий и обязательств по государственным контрактам, для достижения уставных целей учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход.

Вырубка леса в Барнауле.
Вырубка леса в Барнауле.
предоставлено altapress.ru

Виды подобного рода деятельности прописаны в уставе, в числе прочих: проведение рубок лесных насаждений хвойных и лиственных пород, частичная переработка, трелевка, штабелевка, хранение и вывозка древесины из леса.

Таким образом, оказание услуг для граждан и юридических лиц за плату — обычная практика краевого учреждения.

Исполнителем работ могла быть любая другая специализированная организация. Все полученные по контракту средства направляются на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству гослесфонда для достижения показателей, прописанных в федеральном проекте «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Ежегодно на лесных питомниках компании выращивают более 12 млн сеянцев.
Ежегодно на лесных питомниках компании выращивают более 12 млн сеянцев.
Фото: архив холдинговой компании «Алтайлес»

Справка

Краевое автономное учреждение «Алтайлес» является некоммерческой организацией. На территории региона по государственному заданию выполняет работы по охране, защите и воспроизводству лесов. Ежегодно в течение пожароопасного сезона, который длится в регионе семь месяцев, обеспечивает наземное патрулирование и авиамониторинг гослесфонда, тушение лесных пожаров.

В области воспроизводства лесов проводит все циклы работ от сбора лесосеменного сырья до высадки лесных культур и проведения агротехнических уходов за ними. Одним из филиалов КАУ является единственный за Уралом Лесной селекционно-семеноведческий центр (Первомайский район, село Бобровка) по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой, что позволяет региону полностью самостоятельно закрывать потребность в посадочном материале.

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