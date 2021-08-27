Власти обсуждают с торговыми сетями, как разложить в магазинах картофель «мелкого калибра»

Корнеплоды, которые уже собрали, оказались «мелкого калибра», который не подходит для поставок в магазины. И торговым сетям уже предложили включить в ассортимент упакованный мелкий картофель. По данным газеты, в четверг эту ситуацию обсуждали на совещании Минпромторга и Минсельхоза с торговыми сетями и производителями.
В Минсельхозе считают, что расширение ассортимента магазинов за счет мелкой картошки позволит увеличить сбыт продукции фермеров, сократить их издержки и сдержать цены, пишет bfm.ru.
Однако ретейлеры уверяют — такой продукт не пользуется спросом, и предлагают перейти на импортный картофель раньше обычного срока.