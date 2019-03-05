Вместе навсегда: как подарки помогают влюбленным быть ближе

В разные эпохи в разных странах мужчины и женщины обменивались сувенирами, которые служили доказательством симпатии и помогали легче пережить долгую разлуку. В современном мире благодаря технологиям оставаться на связи с близким человеком намного проще — в нашем распоряжении сотни самых невероятных и быстрых способов рассказать о своей любви. В преддверии праздников мы решили узнать, какие вещи традиционно считались символами привязанности в разные времена и что сегодня помогает влюбленным быть ближе друг к другу.

Любовь и яблоки

Древние греки, как известно, были очень близки к природе, поэтому и в качестве символов любви использовали ее дары — яблоки. Лучшим способом рассказать о своих чувствах прекрасной гречанке было осторожно бросить к ее ногам яблоко. Если девушка поднимала фрукт, это говорило о ее благосклонности и взаимной симпатии.

Еще один съедобный и экологически чистый знак внимания — помидор, который на французском так и называется — «яблоко любви». Этот красивый красный плод, напоминающий пылающее сердце, во Франции было принято дарить объекту страсти, как бы говоря: «Я принадлежу тебе».

Сегодня удивить кого-то овощами и фруктами сложно, да и в качестве подарка они уже навряд ли произведут впечатление. Зато не менее полезным для здоровья второй половинки подарком может стать, например, смартфон. Благодаря многочисленным приложениям он умеет практически все — считает шаги и измеряет пульс, следит за качеством сна и помогает контролировать количество калорий.

Мессенджеры вместо вышивки

Благодаря мобильной связи и интернету сегодня мы в любую секунду можем связаться с любимым человеком. Для того, чтобы признаться в любви или напомнить о себе, не нужно томиться долгие месяцы в ожидании встречи — мессенджеры и видеозвонки помогают влюбленным быть ближе даже если они из разных стран.

А вот парам прошлых эпох приходилось быть очень терпеливыми, ведь постоянно быть вместе удавалось не всегда, а письма могли идти до адресата довольно долго. Поэтому особой популярностью в те времена пользовались небольшие памятные аксессуары, которые можно было всегда носить с собой в ожидании новой встречи.

В Средние века прекрасные дамы после турниров дарили своим рыцарям платки и шарфы, которые зачастую вышивали собственными руками. Также знаком особого внимания считались перчатки из тонкой кожи. Если возлюбленная надевала подаренную пару, можно было не сомневаться во взаимности чувств.

Вместе навсегда! Источник: ПАО «ВымпелКом»

Живописное селфи для второй половинки

Да, разлука — настоящая пытка для влюбленных, а особенно болезненной она была в те времена, когда дорога из одного города в другой могла занять не одну неделю. Поэтому картина с изображением предмета обожания считалась поистине ценным даром, ведь с ее помощью можно было не расставаться с любимым образом. Изящные миниатюрные портреты носили в специальных медальонах, в которые также можно было положить и локон дорогого человека.

В те времена никто не мог предположить, что в XХI веке создать и отправить портрет в любой уголок мира можно будет буквально за долю секунды, используя всего лишь камеру смартфона. Одно нажатие — и вот у адресата есть фотография возлюбленного, которую можно распечатать или просто хранить в отдельной папке и пересматривать в любой момент.

Творческий подход

О любви хочется рассказать всему миру — и многие испокон веков именно так и делают.

Некоторые пишут великие произведения о своих чувствах, например, сонеты и мадригалы. Другие обращаются к музыке и поют серенады, посвященные любимому человеку. А японцы, например, собираются на площади и соревнуются, кто громче признается в любви, — смелый поступок, учитывая их обычную сдержанность и деликатность.

Но сегодня, чтобы сделать по-настоящему заметное признание, вовсе не обязательно быть знаменитым поэтом или певцом, или шуметь на улице. Благодаря смартфону любой человек может рассказать большой аудитории о своих чувствах максимально эффектно — записать видеоклип, написать стихи или трогательный пост и опубликовать свое творчество в социальных сетях.

Любовь без границ

Подарки, которые во все времена дарили друг другу мужчины и женщины, были вдохновлены желанием всегда быть вместе и оставаться верными своей любви. И сегодня именно смартфон можно назвать идеальным знаком внимания: он открывает безграничные возможности для самовыражения, помогает следить за здоровьем и становится незаменимым помощником в повседневных делах. Но в первую очередь, благодаря смартфону влюбленные могут всегда оставаться на связи — а без этого любовь просто невозможна. Поэтому Билайн в преддверии праздников дарит полгода или год безлимитного общения с покупкой Samsung Galaxy.* Такой подарок не только станет красноречивым признанием в любви, но и поможет оставаться рядом в любой ситуации и делиться самыми яркими моментами без ограничений. Ведь открыто и честно говорить о своих чувствах — это так прекрасно!

Вместе навсегда! Источник: ПАО «ВымпелКом»