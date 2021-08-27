Вместе выгодно: Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию «Учебный сезон»

С 24 августа для обладателей «Универсальной карты» АТБ запустил акцию «Учебный сезон» с повышенным кэшбэком 10%.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» ( АО)

Участники акции получат повышенный кэшбэк 10% без ограничений по сумме трат и выбранной любимой категории: канцтовары, одежда, обувь, школьные аксессуары, оплата обучения и курсов, парикмахерские услуги, а также услуги салонов красоты.

«Новый учебный сезон — это не только новые эмоции, но и новые траты. Акция „Учебный сезон“ с „Универсальной картой“ от АТБ позволит сэкономить на покупках школьных принадлежностей, одежды и дополнительном обучении. Акция доступна как постоянным, так и новым клиентам банка», — прокомментировал директор департамента развития кредитных и премиальных продуктов Сергей Конев.

Для того, чтобы стать участникам акции, необходимо выполнить два простых шага:

Оформить «Универсальную карту» или иметь действующую; Совершить на любую сумму оплату товаров и услуг из списка категорий , включенных в акцию , и получить 10% кэшбэка.

Напомним, что «Универсальная карта» от АТБ — это одновременное сочетание самых востребованных опций в одном продукте:

льготный период — до 120 дней на снятие наличных и оплату покупок;

выгодная программа лояльности с кэшбэком: в любимой категории до 10% и на все остальные траты до 2% рублями , а не бонусами;

а не бонусами; кредитный лимит по карте до 1 000 000 рублей;

отсутствие комиссий за обслуживание;

снятие собственных средств без каких-либо комиссий и дополнительных условий;

Кроме того, с 1 сентября всем владельцам «Универсальной карты»:

увеличен лимит ежемесячных бесплатных снятий кредитных средств. Теперь можно снимать ежемесячно денежные средства в размере до 30 тыс. рублей без комиссий , чтобы оплатить товары или услуги где не предусмотрена безналичная оплата или воспользоваться средствами на иные нужды. При этом на такие снятия банк сохраняет льготный период до 120 дней с момента первой расходной операции;

чтобы оплатить товары или услуги где не предусмотрена безналичная оплата или воспользоваться средствами на иные нужды. При этом на такие снятия банк сохраняет льготный период до 120 дней с момента первой расходной операции; снижен размер комиссий на снятия сверх суммы бесплатного ежемесячного лимита , а также снижена комиссия за переводы кредитных средств.

Владельцы «Универсальной карты» могут оформить к своему счету на супруга (у) или ребенка дополнительную карту, которая даст возможность всем членам семьи воспользоваться всеми преимуществами данного продукта. Дополнительная карта позволит контролировать семейные расходы в режиме онлайн, расходные операции будут приходить в виде CMC, отображаться в мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию о сроках, ставках, необходимых документах по кредитной «Универсальной карте» можно узнать на сайте «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) www.atb.su

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