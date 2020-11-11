Вместо лекарств, спорта и секса: 10 интересных фактов о шопинге

Лекарство от депрессии
Доказано, что шопинг — лучшее лекарство от хандры. Для того, чтобы совершить покупки и пройтись по магазинам, с собой можно позвать кого-то из друзей и провести время в хорошей компании. Тем самым улучшается настроение, а все печали проходят стороной.
Шопинг возбуждает
Приобретая товар по специальным предложениям или со скидкой, человек получает большое удовольствие, которое даже можно сравнить с сексуальным возбуждением.
Шопинг заменяет спорт
В процессе беготни по магазинам и в поиске покупок тело подвергается умеренной физической нагрузке, то есть шопинг даже заменяет спортзал с инструктором и прочими расходами.
Шопинг больше полезен мужчинам
Ученые утверждают, что положительный эффект от процесса покупок был отмечен в большей степени у мужчин, а не у женщин. Шопоголики-мужчины умирают на 28% реже, чем те, кто ходит за покупками пару раз в месяц. Для женщин этот показатель равен 23%.
День шопинга
День шопинга учредила в 2009 знаменитая китайская интернет-площадка «Alibaba Group», когда провела 11 ноября грандиозную распродажу со скидками боле 50%.
Женщины думают о шопинге каждую минуту
Исследования показали, что 74% женщин думают о шопинге каждую минуту. То есть 950 раз в день.
Шопинг останавливает старение
Доказано, что шопоголики не только чувствуют себя моложе, но они и позже стареют.
На шопинг тратят более 20 тыс. часов
Около 25 тыс. часов тратит женщина на шопинг за всю свою жизни. А на изучение витрин в год уходит более 48 часов.
Самые популярные покупки
Среди самых популярных покупок в магазинах одежды выделяют джинсы, футболки и топы.
Альтернатива Дня шопинга
У Дня шопинга существует альтернатива. На всей планете каждый год происходит акция против шопоголизма и сверхпотребления. Она называется «День без покупок».