Внедрение 1С как решение многих проблем учета и управления

Что это такое?
Первоначально этот программный продукт разрабатывался в качестве средства, позволяющего автоматизировать бухгалтерский учет предприятий и организаций. Постепенно он превратился в мощное средство, позволяющее:
- Автоматизировать торговлю,
- Осуществлять бухгалтерский и кадровый учет,
- Управлять предприятием в целом,
- Осуществлять организационно-хозяйственную деятельность.
Продукт 1С ориентирован на различные масштабы коммерческой деятельности — от небольшого офиса до крупного холдинга. Множество стандартных конфигураций отлично подходят для решений задач в любых отраслях производства, торговли, учебных или бюджетных учреждений.
Это сложно?
На первый взгляд, внедрение нового программного обеспечения является непосильной задачей. Но все решаемо. Программы 1С купить можно у официального представителя этой фирмы (франчайзи). Опытные сотрудники оценят ваши потребности и порекомендуют именно ту версию ПО, которая необходима для решения конкретных задач. Также окажут помощь в:
- Обучении персонала,
- Установке и настройке программного обеспечения и необходимого оборудования (например, торгового),
- Аудите 1С,
- Сопровождении программы.
Так что кажущееся невозможным, можно реализовать в конкретные временные рамки, обучив персонал и внедрив систему учета или полного управления.
Поддержка программ 1С.
Конечно же, всю эту тяжелую работу можно выполнить силами своих IT-сотрудников, владеющих соответствующей квалификацией и опытом. Но такие специалисты обходятся дорого и есть в штате не у всех компаний.
Постоянно меняющееся законодательство требует постоянного внесения изменений в программный код, формы отчетности, методы расчетов. Поэтому большинство клиентов обращается за помощью к аутсорсинговым компаниям или франчайзи. Высокая квалификация специалистов, возможность решения крупных задач в короткое время позволит избежать временных и финансовых потерь из-за нестандартных ситуаций, ошибок в базах, отсутствия необходимых обработок или нужных форм документов.