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Внедрение 1С как решение многих проблем учета и управления

Информационные технологии все больше входят в нашу жизнь. Сегодня работа предприятия или учреждения немыслима без применения средств вычислительной техники. И естественно, без необходимого специализированного программного обеспечения, позволяющего хранить, систематизировать и обрабатывать необходимую информацию. Лидирующие позиции среди применяемого ПО занимает 1С.

Программы 1С купить.
Программы 1С купить.
«АйТи-Консалтинг»

Что это такое?

Первоначально этот программный продукт разрабатывался в качестве средства, позволяющего автоматизировать бухгалтерский учет предприятий и организаций. Постепенно он превратился в мощное средство, позволяющее:

  • Автоматизировать торговлю,
  • Осуществлять бухгалтерский и кадровый учет,
  • Управлять предприятием в целом,
  • Осуществлять организационно-хозяйственную деятельность.

Продукт 1С ориентирован на различные масштабы коммерческой деятельности — от небольшого офиса до крупного холдинга. Множество стандартных конфигураций отлично подходят для решений задач в любых отраслях производства, торговли, учебных или бюджетных учреждений.

Это сложно?

На первый взгляд, внедрение нового программного обеспечения является непосильной задачей. Но все решаемо. Программы 1С купить можно у официального представителя этой фирмы (франчайзи). Опытные сотрудники оценят ваши потребности и порекомендуют именно ту версию ПО, которая необходима для решения конкретных задач. Также окажут помощь в:

  • Обучении персонала,
  • Установке и настройке программного обеспечения и необходимого оборудования (например, торгового),
  • Аудите 1С,
  • Сопровождении программы.

Так что кажущееся невозможным, можно реализовать в конкретные временные рамки, обучив персонал и внедрив систему учета или полного управления.

Поддержка программ 1С.

Конечно же, всю эту тяжелую работу можно выполнить силами своих IT-сотрудников, владеющих соответствующей квалификацией и опытом. Но такие специалисты обходятся дорого и есть в штате не у всех компаний.

Постоянно меняющееся законодательство требует постоянного внесения изменений в программный код, формы отчетности, методы расчетов. Поэтому большинство клиентов обращается за помощью к аутсорсинговым компаниям или франчайзи. Высокая квалификация специалистов, возможность решения крупных задач в короткое время позволит избежать временных и финансовых потерь из-за нестандартных ситуаций, ошибок в базах, отсутствия необходимых обработок или нужных форм документов.

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