Внедрение 1С как решение многих проблем учета и управления

Информационные технологии все больше входят в нашу жизнь. Сегодня работа предприятия или учреждения немыслима без применения средств вычислительной техники. И естественно, без необходимого специализированного программного обеспечения, позволяющего хранить, систематизировать и обрабатывать необходимую информацию. Лидирующие позиции среди применяемого ПО занимает 1С.