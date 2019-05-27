Внутрисетевой роуминг в России отменят с 1 июня

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, отменяющее внутрисетевой роуминг с 1 июня, пишет «Российская газета». Сотовые операторы, заметил глава кабмина, фактически уже перешли на новые стандарты работы.

Кроме того, постановлением закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

«Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее, — заявил Медведев. — В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь».

Поправки в закон «О связи», отменяющие внутренний роуминг, были приняты на последнем заседании Госдумы в 2018 году. Инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», затем его поддержали депутаты, представляющие другие политические силы.