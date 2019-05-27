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27 мая
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Внутрисетевой роуминг в России отменят с 1 июня

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, отменяющее внутрисетевой роуминг с 1 июня, пишет «Российская газета». Сотовые операторы, заметил глава кабмина, фактически уже перешли на новые стандарты работы.

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Кроме того, постановлением закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.

«Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее, — заявил Медведев. — В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь».

Поправки в закон «О связи», отменяющие внутренний роуминг, были приняты на последнем заседании Госдумы в 2018 году. Инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», затем его поддержали депутаты, представляющие другие политические силы.

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