Внутрисетевой роуминг в России отменят с 1 июня

Кроме того, постановлением закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.
«Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее, — заявил Медведев. — В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков — это абсолютно естественная и необходимая вещь».
Поправки в закон «О связи», отменяющие внутренний роуминг, были приняты на последнем заседании Госдумы в 2018 году. Инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции «Справедливая Россия», затем его поддержали депутаты, представляющие другие политические силы.