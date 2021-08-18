ВНЖ Португалии для россиян: плюсы и минусы.

Португалия — развитая европейская страна, в которой комфортно как молодежи, так и людям старшего поколения. Она постоянно фигурирует в рейтингах государств с минимальным уровнем преступности и высокими стандартами жизни. Получить вид на жительство здесь можно в рамках программы бизнес-миграции или без инвестиции по одной из стандартных процедур.

ВНЖ Португалии для фрилансеров: преимущества и недостатки

Фрилансеры используют для получения вида на жительство Португалии резидентскую или обычную туристическую визу. Оба этих пути позволяют на законных основаниях остаться в стране. Въехав на территорию Португалии по туристической визе, соискателю ВНЖ необходимо выполнить ряд действий, прежде чем обратиться в миграционную службу. В течение 2−6 недель нужно получить личный номер в налоговой инспекции и службе социального страхования, открыть счет в местном банке, арендовать жилье и зарегистрировать на себя компанию (частное предпринимательство).

Приезд по резидентской визе от официального работодателя несколько упрощает процедуру оформления ВНЖ в Португалии для фрилансеров. Иностранец должен документально подтвердить приглашение на работу и зарегистрироваться в налоговой инспекции. Рабочая виза типа D выдается сроком на 4 месяца, в течение которых фрилансер должен собрать необходимые бумаги и подать запрос на выдачу вида на жительство без инвестиций.

Минимальный месячный доход для проживания на территории Португалии установлен чиновниками и составляет 665 евро. Если соискатель получает меньше, его заявка будет отклонена. Срок рассмотрения анкеты соискателя с туристической визой — от 2 лет, с резидентской — до 2 лет.

Преимущества жизни в Португалии для специалистов сферы IT, сельского хозяйства и здравоохранения значительны. Найти хорошо оплачиваемую работу несложно, так как рынок труда отлично развит. На многих предприятиях на равных используются английский и португальский языки. Поиск вакансий и прохождение собеседования могут осуществляться в режиме онлайн. Льготный налоговый период длится 12 месяцев. По истечении определенного периода можно подавать запрос на выдачу ПМЖ, а затем и гражданства.

Вид на жительство Португалии для пенсионеров

Плюсы ВНЖ Португалии для пенсионеров очевидны: комфортный средиземноморский климат, высокий уровень медицинского обслуживания, доступные цены на жилье и коммунальные услуги.

Чтобы получить ВНЖ в Португалии пенсионеру, необходимо:

подтвердить наличие пассивного дохода ( от 776 евро в месяц);

от 776 евро в месяц); приобрести или арендовать на длительный срок недвижимость на территории страны;

получить личный номер в налоговой инспекции;

оформить полис медицинского страхования;

открыть счет в местном банке.

Рассмотрение одной заявки длится порядка 7−10 месяцев. Получив ВНЖ без инвестиций, пенсионер может без виз путешествовать по Европейскому Союзу и оформить полноправное гражданство через 5 лет.